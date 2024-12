देवेंद्र फडणवीस से कम टैलेंटेड नहीं उनकी पत्नी अमृता, जानिए बैंकर से लेकर सिंगर तक का उनका सफर

देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद उनकी पत्नी अमृता फड़णवीस एक्स पर ट्रेंड करने लगीं. ऐसा पहली बार नहीं है कि अमृता फडणवीस पहली बार चर्चा में आईं हैं. वो हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं. देवेंद्र फडणवीस की पत्नी होने के साथ-साथ अमृता एक बैंकर, टेनिस प्लेयर, सिंगर के साथ-साथ एक अच्छी वक्ता भी हैं. सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं और तमाम बातों पर अपना मत जाहिर करती हैं. देवेंद्र और अमृता की एक बेटी है. लगातार तीसरी बार अपने पति के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने कहा, "मैं खुश हूं. देवेंद्र जी ने आज तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. उन्होंने लोगों की सेवा की है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेंगे.' अमृता ने इसे 'खूबसूरत दिन' भी बताया. नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद एनडीटीवी से बात करते हुए अमृता फडणवीस ने कहा था कि भाजपा का हर कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर गया और हर दिन कड़ी मेहनत की, इसमें उनके पति भी शामिल थे.

अमृता और देवेंद्र की शादी 2005 में ही हुई है. उनकी बेटी का नाम दिविजा है. दस साल पहले एनडीटीवी को दिए एक साक्षात्कार में अमृता फडणवीस ने कहा था कि उनके मन में राजनेताओं की नकारात्मक छवि थी और वह आशंकित थीं कि देवेंद्र फडणवीस न जाने किस तरह के व्यक्ति होंगे. हालांकि, देवेंद्र फडणवीस से मिलते ही उनका यह डर गायब हो गया. अमृता ने देवेंद्र फडणवीस को ईमानदार और जमीन से जुड़ा हुआ बताया.

अमृता फडणवीस ने 2003 में एक एक्जीक्यूटिव कैशियर के रूप में एक्सिस बैंक में शामिल हुईं और पिछले 17 वर्षों में बैंक के लेनदेन बैंकिंग विभाग की उपाध्यक्ष बनीं. शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित अमृता ने प्रकाश झा की जय गंगाजल में एक पार्श्व गायिका के रूप में अपनी शुरुआत की. अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया उनका पहला संगीत वीडियो "फिर से" 2018 में टी-सीरीज़ द्वारा रिलीज़ किया गया था. 2020 में, उन्होंने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए "अलग-मेरा ये रंग है" गाया. उन्होंने 2020 में कोरोना योद्धाओं के लिए "तू मंदिर तू शिवाला" और 2021 में महिला सशक्तीकरण के लिए भी गीत गाया. 1.1 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ अमृता सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं.

राज्य विधानसभा चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस पर उनकी 'धर्मयुद्ध' वाली टिप्पणी को लेकर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा था कि धर्म को बचाने का काम हर किसी का होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग धर्म को बचा रहे हैं और उनकी पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बना रही हैं. कन्हैया कुमार ने नवंबर में नागपुर में कहा था, "अगर हम धर्म को बचाना चाहते हैं, तो हम इसे एक साथ बचाएं. ऐसा नहीं हो सकता कि हम धर्म को बचाएं और पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाएं. ऐसा नहीं हो सकता. हर कोई एक साथ धर्म को बचाएगा."

टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनके विरोधियों ने उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ व्यक्तिगत हमले शुरू कर दिए है, क्योंकि उन्हें एहसास है कि वे उन्हें हरा नहीं पाएंगे. उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री गलत नहीं हैं, जब वह कहते हैं कि महिलाओं के विकास और महिलाओं की अगुवाई में सामाजिक सुधारों पर ध्यान दिया जाना चाहिए. पिछले पांच सालों में, जब कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को मेरे खिलाफ कहने को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मेरे खिलाफ व्यक्तिगत हमले शुरू कर दिए और उनकी ट्रोल सेना ने मेरी पत्नी पर उनके द्वारा बनाई गई इंस्टाग्राम रील पर आरोप लगाना शुरू कर दिया. पति के तीसरी बार सीएम बनने पर एक्स पर अमृता फडणवीस ने एक पोस्ट शेयर कर लिखा है, 'पलट के आई हूं शाखों पे खुशबुएं लेकर, ख़िज़ां की ज़द का अब ग़म नहीं , मौसमे-बहार मरहमे ख़ुशी लाई है !'

पलट के आई हूँ शाखों पे खुशबुएँ लेकर,

ख़िज़ाँ की ज़द का अब ग़म नहीं ,

मौसमे-बहार मरहमे ख़ुशी लाई है !



Thanks #Maharashtra for wholeheartedly showering your love on your भाऊ & वहिनी !

I will perform my role as your वहिनी to the best of my abilities- with a mission to serve &… pic.twitter.com/OVTAbLSKd7