दिसंबर के अंत में रुलाएगा दिल्ली का मौसम... कोहरा, भयंकर सर्दी, प्रदूषण का तिहरा अटैक, जानें 1 हफ्ते का वेदर

दिल्ली एनसीआर में दिसंबर के पहले 15 दिनों में भले ही मौसम ज्यादा ठंडा या कोहरे वाला नहीं रहा हो,लेकिन महीने के आखिरी दिनों में ठिठुरने वाली ठंड के साथ कोहरा और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक पड़ने वाला है. मौसम विभाग के पूर्वानुमानों की मानें तो 21 से 27 दिसंबर तक मध्यम से घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की गई है.दिल्ली में अगले एक हफ्ते तक न्यूनतम तापमान गिरकर 6 से 7 डिग्री तक आ जाएगा, जिससे शीत लहर के साथ गलन भी बढ़ेगी.वहीं दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में प्रदूषण की मार भी कमोवेश यूं ही जारी रहने वाली है. दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई लेवल औसतन 300 से 350 के बीच रहने के आसार हैं. लिहाजा मौसम के ट्रिपल अटैक के लिए तैयार हो जाओ.

दिल्ली में अभी न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री के बीच है, लेकिन 26, 27 दिसंबर तक यह घटकर 7 से 8 डिग्री के बीच रह जाएगा.क्रिसमस के दिन भी मौसम भी ठंडा रहेगा और धूप निकलने के आसार कम ही हैं. अधिकतम तापमान भी घटकर 22-23 डिग्री से घटकर 19 से 20 डिग्री तक गिर जाने का अनुमान है. ऐसे में सुबह और शाम दोनों वक्त सर्दी बढ़ जाएगी.उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 20 दिसंबर शीत लहर से अत्यधिक शीत लहर पड़ने की संभावना है.

snowfall Kashmir

पूर्वांचल से वेस्ट यूपी तक बिगड़ेगा मौसम

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में 25 से 27 दिसंबर तक, वेस्ट यूपी में 26 और 27 दिसंबर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22, 26 और 27 दिसंबर को कोहरा ज्यादा सताएगा. झारखंड में 21 और 22 दिसंबर और मध्य प्रदेश में 21 दिसंबर की सुबह घना कोहरा छाया रहेगा.

उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश, बर्फबारी

जम्मू-कश्मीर,लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी और बारिश देखने को मिलेगी. इससे मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ने के आसार हैं.

cold day delhi UP

कब कहां कोहरा

उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा: 21 दिसंबर की सुबह तक

पंजाब और हरियाणा (कुछ क्षेत्रों में): 25-27 दिसंबर

पश्चिमी उत्तर प्रदेश: 26 और 27 दिसंबर

पूर्वी उत्तर प्रदेश: 22, 26 और 27 दिसंबर

झारखंड: 21 और 22 दिसंबर

मध्य प्रदेश: 21 दिसंबर की सुबह तक



क्या होता है कोल्ड डे

मौसम विभाग के अनुसार, मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे कम होने और अधिकतम तापमान से -4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री तक कमी होने पर शीत दिवस या कोल्ड डे माना जाता है. जबकि अधिकतम तापमान से न्यूनतम तापमान में 6.5 डिग्री से ज्यादा गिरावट पर अत्यंत शीत दिवस यानी Secere Cold Day होता है.

IMD Issued an Alert For Fog🌫️



Dense to very dense fog is expected during overnight and early morning hours across several North & Central Indian states. Reduced visibility likely—travel with caution.



Affected regions & dates:



Uttarakhand, Uttar Pradesh, Haryana: Till… pic.twitter.com/elG9CmZe2H — India Meteorological Department (@Indiametdept) December 20, 2025

यूपी के 42 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग का कहना है कि आगरा, कानपुर, कौशांबी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, अलीगढ़, प्रयागराज, मेरठ, बरेली, बहराइच जैसे इलाकों में घना कोहरा होने के आसार हैं. जबकि बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, वाराणसी, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, कासगंज, हाथरस, एटा, आगरा, मैनपुरी, इटावा, कासगंज, ललितपुर, झांसी जैसे जिले में अत्यधिक घने कोहरे का अलर्ट है.

weather Update

40 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट

कानपुर शहर, बाराबंकी, वाराणसी, बलिया, मुरादाबाद में कोल्ड डे और लखनऊ एयरपोर्ट, बरेली, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, बस्ती, सुल्तानपुर, हरदोई, गाजीपुर, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, लखनऊ, उन्नाव, बस्ती, अंबेडकरनगर, अयोध्या. सुल्तानपुर जैसे जिलों में अत्यधिक शीत दिवस होने के आसार हैं.

