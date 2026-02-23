Gold Silver Price Today, 23 February 2026 Live Updates : अगर आप को सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह हफ्ता आपके लिए बहुत अहम होने वाला है. शनिवार और रविवार को कमोडिटी मार्केट (MCX) बंद रहने के बाद, आज यानी 23 फरवरी, सोमवार को सबकी नजरें बाजार के खुलने पर टिकी हैं. पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को चांदी ने सबको हैरान कर दिया था और 10000 रुपये से ज्यादा यानी 4.41% की भारी तेजी के साथ ₹2,52,042 प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई थी. वहीं सोना भी पीछे नहीं है और ₹1,56,993 प्रति 10 ग्राम के मजबूत लेवल पर टिका हुआ है.

कमोडिटी मार्केट में इस भूचाल की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ बढ़ाने के फैसले को माना जा रहा है. ट्रंप के नए टैरिफ नियमों ने दुनियाभर के निवेशकों को डरा दिया है. इस वजह से दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता का माहौल है, जिससे निवेशक शेयर बाजार के बजाय सोने-चांदी को सुरक्षित ठिकाना मान रहे हैं और अपना पैसा सोने-चांदी में झोंक रहे हैं.

ऐसे में क्या आज सोने-चांदी की कीमतें और ऊपर भागेंगी या आम आदमी को थोड़ी राहत मिलेगी? दिल्ली से लेकर मुंबई तक आपके शहर में 22 और 24 कैरेट सोने का भाव क्या है ? शादियों के सीजन में क्या आपको अभी गहने खरीदने चाहिए या इंतजार करना चाहिए? क्या एक्सपर्ट्स इस समय खरीदारी की सलाह दे रहे हैं. इस गोल्ड-सिल्वर लाइव ब्लॉग में हम आपको बताएंगे आज दिन भर की पल-पल की ताजा अपडेट और एक्सपर्ट्स की राय...

Gold, Silver Rate Today, 23 February 2026 LIVE UPDATES (Aaj Sone Chandi Ka Bhav ):