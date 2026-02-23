Gold Silver Price Today, 23 February 2026 Live Updates : अगर आप को सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह हफ्ता आपके लिए बहुत अहम होने वाला है. शनिवार और रविवार को कमोडिटी मार्केट (MCX) बंद रहने के बाद, आज यानी 23 फरवरी, सोमवार को सबकी नजरें बाजार के खुलने पर टिकी हैं. पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को चांदी ने सबको हैरान कर दिया था और 10000 रुपये से ज्यादा यानी 4.41% की भारी तेजी के साथ ₹2,52,042 प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई थी. वहीं सोना भी पीछे नहीं है और ₹1,56,993 प्रति 10 ग्राम के मजबूत लेवल पर टिका हुआ है.
कमोडिटी मार्केट में इस भूचाल की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ बढ़ाने के फैसले को माना जा रहा है. ट्रंप के नए टैरिफ नियमों ने दुनियाभर के निवेशकों को डरा दिया है. इस वजह से दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता का माहौल है, जिससे निवेशक शेयर बाजार के बजाय सोने-चांदी को सुरक्षित ठिकाना मान रहे हैं और अपना पैसा सोने-चांदी में झोंक रहे हैं.
ऐसे में क्या आज सोने-चांदी की कीमतें और ऊपर भागेंगी या आम आदमी को थोड़ी राहत मिलेगी? दिल्ली से लेकर मुंबई तक आपके शहर में 22 और 24 कैरेट सोने का भाव क्या है ? शादियों के सीजन में क्या आपको अभी गहने खरीदने चाहिए या इंतजार करना चाहिए? क्या एक्सपर्ट्स इस समय खरीदारी की सलाह दे रहे हैं. इस गोल्ड-सिल्वर लाइव ब्लॉग में हम आपको बताएंगे आज दिन भर की पल-पल की ताजा अपडेट और एक्सपर्ट्स की राय...
Gold, Silver Rate Today, 23 February 2026 LIVE UPDATES (Aaj Sone Chandi Ka Bhav ):
Gold Silver Rates Today Live MCX : क्या सोना ₹1.61 लाख के स्तर को पार करेगा?
एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में एमसीएक्स (MCX) पर सोना ₹1.61 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर तक जा सकता है. पिछले हफ्ते सोना ₹1.5 लाख से ₹1.6 लाख के बीच रहा, लेकिन अमेरिका के कमजोर आर्थिक आंकड़ों और बढ़ते तनाव ने इसे ऊपर की ओर धकेल दिया है. यूक्रेन-रूस युद्ध और अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ती तनातनी ने निवेशकों को सोने को एक जोखिम से बचाव के रूप में इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है.
Gold Silver Price Live : चांदी की कीमतों में उछाल की असली वजह
इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है.सिर्फ युद्ध का खतरा ही नहीं, बल्कि सोलर पैनल और एल्युमीनियम जैसे उद्योगों से बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड ने भी चांदी को मजबूती दी है。 अमेरिका में ट्रंप द्वारा 10 से 15 प्रतिशत तक ग्लोबल टैरिफ बढ़ाने के एलान ने बाजार में डर पैदा कर दिया है, जिससे चांदी की कीमतों को और सपोर्ट मिला है.
MCX Gold Silver Live: सोने और चांदी की कीमतों में क्यों आ रही है तेजी?
इस हफ्ते भी सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त जारी रहने की उम्मीद है. इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दुनिया भर के देशों पर टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला और मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव है. जब भी दुनिया में अनिश्चितता या युद्ध जैसे हालात बनते हैं, तो निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए सोने-चांदी की तरफ भागते हैं。 इसी 'सेफ-हेवन' डिमांड की वजह से पिछले हफ्ते चांदी 8,584 रुपये (3.5%) और सोना करीब 981 रुपये (1%) महंगा हुआ है.
Gold-Silver Rate Today Live: क्या वाकई ₹2 लाख के पार जाएगा सोना?
बाजार के जानकारों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नई ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी ने पूरी दुनिया के मार्केट में भारी अनिश्चितता पैदा कर दी है. जब भी ग्लोबल लेवल पर ऐसी स्थिति बनती है, तो निवेशक शेयर बाजार के जोखिम से बचने के लिए सोने और चांदी को सबसे सुरक्षित ठिकाना मानते हैं. एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 23 से 27 फरवरी के बीच सोना ₹1.61 लाख के स्तर को पार कर सकता है. इतना ही नहीं, अगर जियो-पॉलिटिकल तनाव और ट्रंप की नीतियां इसी तरह बनी रहीं, तो लंबी अवधि में सोना ₹2 लाख प्रति 10 ग्राम के जादुई आंकड़े को भी टच कर सकता है.
Gold Silver Price Today Live: सोने-चांदी को लेकर क्या है एक्सपर्ट्स की सलाह?
अगर आप सोने या चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा हालातों में बड़ी गिरावट की गुंजाइश बहुत कम है. मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह है कि छोटे निवेशकों को 'बाय ऑन डिप' यानी हर गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए. यानी जब भी कीमतों में थोड़ी कमी आए, तो उसे खरीदारी का मौका समझें. हालांकि, आने वाले समय में सोने-चांदी की चमक और बढ़ना तय माना जा रहा है.