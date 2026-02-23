विज्ञापन
विशेष लिंक

Jharkhand Nagar Nikay Election Live:झारखंड में जनता चुनेगी छोटी सरकार, 48 शहरों के 1042 वार्डों में नगर निकाय चुनाव के लिए डल गया पहला वोट

Jharkhand Municipal Elections: झारखंड में आज नगर निकाय चुनाव के मतदान होंगे. प्रदेश के 48 शहरी स्थानीय निकायों में वोटिंग शुरू हो गई है जिसमें जनता का महाजुटान देखने को मिलेगा. आज कुल 43 लाख वोटर्स 1042 वार्डों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

Read Time: 3 mins
Share
Jharkhand Nagar Nikay Election Live:झारखंड में जनता चुनेगी छोटी सरकार, 48 शहरों के 1042 वार्डों में नगर निकाय चुनाव के लिए डल गया पहला वोट
  • झारखंड में 48 शहरी स्थानीय निकायों के लिए नगर निकाय चुनाव में कुल 43 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे
  • मतदान सुबह सात बजे शुरू होकर शाम पांच बजे तक कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच चलेगा
  • चुनाव में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतें शामिल हैं, कुल 1042 वार्डों में मतदान होगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
रांची:

झारखंड में आज नगर निकाय चुनाव के मतदान होंगे. प्रदेश के 48 शहरी स्थानीय निकायों में वोटिंग शुरू है जिसमें जनता का महाजुटान देखने को मिलेगा. इनमें 9 नगर निगम भी शामिल हैं. आज कुल 43 लाख वोटर्स 1042  वार्डों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है जो शाम 5 बजे तक चलेगी. झारखंड में सोरेन सरकार के बाद देखना होगा कि जनता छोटी सरकार की कमान किसके हाथों में देगी. चुनाव के नतीजे 27 फरवरी को आ जाएंगे.नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ

Jharkhand Municipal Elections: 7:51 AM: लातेहार में 15 वार्डों के लिए मतदान शुरू,  19989 वोटर्स करेंगे वोट

लातेहार नगर निकाय चुनाव की अगले सुबह से मतदाता अपने मतदान केन्द्रों पर पहुंचना शुरू हो गया है.मतदान को लेकर मतदान केन्द्रों सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. मतदान केन्द्रों में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर पुलिस बल की तैनाती की गई है. लातेहार नगर निकाय चुनाव 15 वार्ड के लिए 22 मतदान केंद्रों में 19989 मतदाता करेगें. नगर पंचायत अध्‍यक्ष पद के 8 और वार्ड पार्षद के 56 प्रत्‍याशी चुनावी मैदान में हैं. बैलेट पेपर से उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा. इस नगर पंचायत चुनाव में वार्ड संख्‍या आठ में सबसे अधिक 1837 मतदाता हैं. जबकि वार्ड एक में 1500, वार्ड दो में 1433, वार्ड तीन में1304, वार्ड चार में 1698, वार्ड पांच में 1498, वार्ड छह में 1207, वार्ड सात में 1700, वार्ड आठ में 1837, वार्ड नौ में 1643, वार्ड 10 में 1059, वार्ड 11 में 1221, वार्ड 13 में 943, वार्ड 14 में 1294 और वार्ड नंबर 15 में कुल मतदाताओं की संख्‍या 961 है. नगर पंचायत चुनाव 2026 में लातेहार में नगर पंचायत अध्‍यक्ष के कुल आठ प्रत्‍याशियों का भाग का फैसला होगा. इनमें बैजंती देवी, सेलेस्टीन कुजूर, भगतु नगेसिया, मिलयानी कुजूर, महेश सिंह, नीना कुमारी तिर्की, बिलासी तोपनो व सुर्यदेव भगत शामिल हैं.


Jharkhand Chunav Live Updates: 7:44 AM: झारखंड में वोटिंग शुरू, जितेंद्र चौधरी ने डाला पहला वोट

झारखंड नगर निकाय चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है. तय समय 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग के बाद जितेंद्र चौधरी वह पहले शख्स हैं जिन्होंने वोट डालने की शुरुआत की है.

कितने वोटर्स,कितने वार्ड?

राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस चुनाव में 43.43 लाख से ज्यादा लोग वोट डाल सकेंगे. यह चुनाव 48 निकायों में हो रहा है, जिनमें 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतें शामिल हैं. कुल 1,087 वार्ड होने के बावजूद मतदान सिर्फ 1,042 वार्डों में कराया जा रहा है. इसकी वजह यह है कि 41 वार्डों में उम्मीदवार बिना विरोध के जीत चुके हैं और तीन वार्डों में किसी ने नामांकन ही नहीं किया है. इसके अलावा, मानगो नगर निगम के एक वार्ड में प्रत्याशी के निधन के कारण वहां चुनाव फिलहाल रोक दिया गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jharkhand Elections, Jharkahnd Municipal Elections, Jharkhand Chunav
Get App for Better Experience
Install Now