IND vs SA, T20 World Cup 2026: क्या अभिषेक शर्मा के खराब फॉर्म के कारण भारत को मिली हार? Sunil Gavaskar ने दिया जवाब

Sunil Gavaskar on Abhishek Sharma:

सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभिषेक शर्मा कोई खास कमाल नहीं कर पाए और केवल 15 रन बनाकर आउट हो गए. भले ही उनके बल्ले से दो चौके और एक छक्का निकला लेकिन उनके ओर से लगाए गए शॉट में आत्मविश्वास काफी कम था. यही कारण है कि गावस्कर ने अभिषेक शर्मा को फटकार लगाई है. गावस्कर ने खासकर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर तारीफ की है. सुनील गावस्कर ने अभिषेक को हाथ खोलने की जगह न देने के लिए साउथ अफ्रीकी बॉलर्स की तारीफ की, खास तौर पर इस बात पर ज़ोर दिया कि कैसे कगिसो रबाडा ने पैड्स पर लगातार लाइन मारकर उनके मूवमेंट में रुकावट डाली.

मैच के बाद स्टार स्पोर्ट्स पर गावस्कर ने कहा, "अभी फ्यूएंसी नहीं है. नेट्स में, आपको पता होता है कि आप अगली बॉल का सामना करेंगे, भले ही आप पहली बॉल पर आउट हो जाएं. लेकिन मैच में, यह बिल्कुल अलग कहानी है. वह प्रेशर आपको लगभग जमा सकता है, जिससे बड़ा शॉट लगाने के लिए हाथों की फ्री मूवमेंट पर रोक लग जाती है. वह वहां थोड़ा अटक गया, और साउथ अफ्रीका ने बहुत चालाकी से बॉलिंग की. वे जानते हैं कि उसे जगह बनाना और ऑफ़-साइड से खेलना पसंद है, इसलिए रबाडा को देखो, वह छक्का खाने के बाद भी लगातार पैड्स को टारगेट करता रहा. "

188 रन के टारगेट का पीछा करते हुए, सूर्यकुमार यादव की टीम 18.5 ओवर में सिर्फ़ 111 रन पर आउट हो गई. इस करारी हार पर गावस्कर ने भारतीय बैट्समैन की आलोचना की और उनके खराब शॉट सिलेक्शन की आलोचना की, जबकि पिच पर ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत थी.

गावस्कर ने आगे कहा, "बैट्समैन ने खराब शॉट सिलेक्शन दिखाया. डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस को देखिए, ऐसी पिच पर जहां गेंद आसानी से बैट पर नहीं आ रही थी, उन्होंने खुद को लगाया और अच्छा स्कोर बनाया. भारतीय बैट्समैन ऐसा करने में नाकाम रहे."

अब भारतीय टीम 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेलने वाली है. इस मैच को हर हाल में भारतीय टीम को जीतना होगा, तभी टीम इंडिया सेमीफाइनल की रेस में खुद को जीवित रख पाएगी. जिम्बाब्वे के बाद भारतीय टीम अब वेस्टइंडीज के साथ मुकाबला करेगी.