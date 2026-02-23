Actors Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda LIVE Updates: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी होने जा रही है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. उदयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच बनी आईटीसी मोमेंटोस को रश्मिका और विजय ने शादी के लिए चुना है. NDTV को मिली जानकारी के अनुसार, 24 फरवरी को संगीत और मेंहदी का आयोजन होगा जबकि 25 फरवरी को हल्दी रखी जाएगी. इसके बाद 26 फरवरी को कपल शादी के बंधन में बंधेगा.

दिलचस्प यह है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी शादी को एक नाम भी दिया है. दोनों ने बताया है कि उनकी शादी को आधिकारिक तौर पर 'द वेडिंग ऑफ VIROSH' कहा जाएगा. दिलचस्प यह है कि यह नाम उनके फैंस ने कई साल पहले प्यार से उनके नाम जोड़कर रखा था. इस तरह फैन्स का दिया नाम ही दोनों सितारों ने अपनी शादी का नाम ही बना लिया.

रश्मिका मंदाना पुष्पा, सिकंदर और छावा जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं जबकि विजय देवरकोंडा अर्जुन रेड्डी जैसी फिल्म से जमकर सुर्खियां बटोर चुके हैं. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अक्टूबर 2025 में बहुत ही सादगी के साथ सगाई की थी. हालांकि उन्होंने ऑफिशियली इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अक्सर उन्हें सगाई की अंगूठी पहने देखा जाता है. आइए जानते हगैं दोनों की शादी के लाइव अपडेट्स...

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा वेडिंग लाइव अपडेट्स | Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding Live Updates