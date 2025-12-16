विज्ञापन
कल सुबह कहां पड़ेगा घना कोहरा, जानिए मौसम विभाग ने क्या दिया है अपडेट

Read Time: 1 min
दिल्ली-एनसीआर समेत बाकी भारत में कोहरा बुधवार को कहां कहां कोहराम मचाएगा, मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है. मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, मध्य प्रदेश  और राजस्थान में बुधवार को कोहने का कहर देखने को मिल सकता है. जानिए मौसम विभाग का क्या है अपडेट...  

घने से अति घना कोहरा
उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके. ऑरेंज अलर्ट जारी

घना कोहरा
राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश,उत्तराखंड, ओडिशा और पश्चिम मध्य प्रदेश

शीत लहर
पश्चिम मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना. मौसम विभाग का अलर्ट जारी

बिजली कहां कड़केगी
निकोबार, तमिलनाडु के कुछ इलाके. 

बारिश कहां होगी
तमिलनाडु के दक्षिण हिस्से में भारी बारिश
 

