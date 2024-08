दिल्ली-एनसीआर में फिर आफत की बारिश, जगह-जगह जलजमाव, सड़कों पर रेंग रहे वाहन

दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में बुधवार रात को जोरदार बारिश होने के बाद कई हिस्सों में जलभराव हो गया है. ऐसे में ऑफिस जाने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है. जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में बुधवार देर रात से ही झमाझम बारिश हो रही है. सुबह में भी कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली और इस वजह से दिल्ली के मिंटो रोड, आईटीओ, मेहरोली-बदरपुर रोड और धौलाकुंआ जैसे इलाकों में पानी भर गया है.

#WATCH | Delhi: Following incessant heavy rainfall in the National Capital, waterlogging and traffic jams are being seen in many places. Visuals from Dhaula Kuan. pic.twitter.com/5e1lXMrnXY