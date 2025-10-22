बीच बाजार लड़की ने उतार दिया टॉप, जानिए क्या हो गया ऐसा, Video हो रहा वायरल

रील बनाने के चक्कर में तो बहुत सारे कांड अब भारत में आम होने लगे हैं, लेकिन ये माजरा कुछ अलग है. एक लड़का-लड़की बाजार में जा रहे थे, तभी दोनों के बीच किसी बात पर बहस हुई और लड़की का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उसने वो कर दिया, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता. गुस्से में उसने खुद ही अपना टॉप उतार दिया और लड़के से झगड़ने लगी. काफी देर तक ये मामला चलता रहा, आखिर में लड़की ने खुद ही टॉप पहना और वहां से चली गई.

वीडियो हुआ वायरल

ये घटना दिल्ली के विकासपुरी इलाके के विकास नगर में हुई. इस घटना का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. वीडियों में देखा जा सकता है, कि बीच बाजार एक लड़का-लड़की जा रहे हैं. अचानक उनके बीच किसी बात पर झगड़ा होता है, जिसके बाद लड़की अचानक अपना ऊपर का कपड़ा उतार लेती है. उसे आसपास लोगों की भीड़ से जरा भी शर्म या डर नहीं कि लोग क्या सोचेंगे.

कहां की है लड़की

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, लड़का-लड़की दोनों शराब पिए हुए थे और इसी इलाके में रहते हैं. वह कहीं से आ रहे थे, लेकिन दोनों के बीच आपस में किसी बात पर बहस शुरू हुई. इसके बाद लड़की सड़क किनारे दुकान के आगे जहां साप्ताहिक बाजार लगी हुई थी, रुककर अपने ऊपर का टॉप अचानक उतार देती है.

लोग डरकर हट गए

आसपास के लोग दंग रह जाते हैं, आते-जाते कुछ लोग उसे देखते भी हैं, लेकिन कोई उसे रोकने या टोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता. वीडियो में दोनों के बीच किसी बात पर खूब बहस होती दिख रही है. लड़की बीच-बीच में रोती हुई भी दिखती है. काफी देर तक बीच बाजार में चल रहे इस ड्रामा का अचानक पटाक्षेप होता है. फिर लड़की अपना कपड़ा पहनकर लड़के के साथ वहां से चली जाती है.

(अभिषेक कपूर की रिपोर्ट)