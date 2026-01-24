वीकेंड पर पहाड़ों पर बर्फबारी देखने का प्लान बन न जाए आफत! मनाली-शिमला में लगा लंबा जाम, देखें VIDEO

इस बार 26 जनवरी का दिन सोमवार को आ रहा है. ऐसे में कई लोग वीकेंड में पहाड़ों का रुख करने का प्लान कर रहे हैं. जम्मू-कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बर्फबारी देखने को मिल रही है. ऐसे में कई लोगों का मन पहाड़ों में जाकर छुट्टियां मनाने का कर रहा है. हिमाचल की राजधानी शिमला और मनाली में शुक्रवार को इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई. बर्फबारी से सड़कें और पहाड़ पूरी तरह से सफेद हो गए. बर्फ से ढके नजारों का मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहां पहुंच रहे हैं. जिससे की जाम की स्थिति पैदा हो गई है. चंडीगढ़-मनाली हाइवे पूरी तरह से जाम हो गया है. कई किलोमीटर तक गाड़ियों का जाम लगा हुआ है.

मनाली से अटल टनल का रास्ता बंद

मनाली से 10 किलोमीटर पहले बराहन में सड़क पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गई है. लोग घंटों से बर्फबारी के बीच फंसे हुए हैं. यहां तक की मनाली से अटल टनल का रास्ता भी बंद हो गया है. इतना ही नहीं बर्फबारी के कारण कुल्लू में भी कुछ ऐसा ही हाल है. शिमला से 10 किमी दूर ढल्ली से आगे ट्रैफिक रोक दिया गया है. एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि भारी बर्फबारी के कारण पूरा किन्नौर जिला और शिमला जिले के नारकंडा, जुब्बल, कोटखाई, कुमारसैन, खरापत्थर, रोहड़ू और चौपाल जैसे शहर कट गए हैं.

श्रीनगर में उड़ानें रद्द

श्रीनगर में हिमपात के कारण सभी उड़ानें रद्द कर दी गई. घाटी को जम्मू क्षेत्र से जोड़ने वाली वैकल्पिक सड़क मुगल रोड भी बंद कर दी गई है. जबकि सोनमर्ग और जोजिला इलाके में बर्फबारी के कारण श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी यातायात को रोक दिया गया है. यहां तक की माता वैष्णो देवी मंदिर में भी इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी.

उत्तराखंड में भी कई सड़कें बंद

लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को उत्तराखंड में मौसम बदला और साल की पहली बर्फबारी हुई. उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों डिवीज़न में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, औली, मसूरी, चकराता, धनौल्टी और मुनस्यारी जैसी कई जगहों पर भारी बर्फबारी हुई, जबकि नैनीताल में चाइना पीक और किलबरी, अल्मोड़ा में दूनागिरी और पौड़ी में तारकेश्वर जैसे ऊंचाई वाले इलाके भी बर्फ की चादर से ढक गए.

बर्फबारी से स्थानीय लोगों, व्यापारियों और पर्यटकों के चेहरों पर मुस्कान आ गई. लोगों ने सोशल मीडिया पर बर्फबारी के वीडियो भी पोस्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें सड़कें, पेड़ और घर सब सफेद चादर से ढके हुए दिख रहे थे. हालांकि, राज्य में लगातार बर्फबारी और बारिश ने कई जगहों पर आम ज़िंदगी पर भी असर डाला है, जहां सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हो गई हैं. चमोली जिले के औली में नेशनल स्कीइंग सेंटर की ओर जाने वाला जोशीमठ-औली रोड और रुद्रप्रयाग-पोखरी-गोपेश्वर रोड बर्फ के कारण ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है.