प्लीज अभी यहां मत आओ... पहाड़ों पर बर्फ और ट्रैफिक जाम में फंसी इस महिला की अपील सुन लें

Uttarakhand TRaffic Jam: मसूरी-धनौल्टी के रास्ते में जाम का आलम कुछ ऐसा है कि गाड़ियों के आगे बढ़ने की जगह ही नहीं है. वहां जा रहे लोग ट्रैफिक के वीडियो शेयर कर ताजा हालात बयां कर रहे हैं. अगर आप भी पहाड़ों पर जाने का सोच रहे हैं तो इनकी अपील जरूर सुन लें.

पहाड़ों पर बर्फ और ट्रैफिक जाम में फंसी इस महिला की अपील
पहाड़ों पर जाने से पहले सावधान.
  • उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में ताजा बर्फबारी के बाद सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है
  • भीषण बर्फबारी और सड़क की फिसलन से गाड़ियां फंस गई हैं, जिससे पर्यटक रास्ते में ही फंसे हुए हैं
  • मसूरी-धनौल्टी मार्ग पर बर्फ के कारण गाड़ियों का जाम है, एक वाहन फिसलकर सड़क से नीचे खाई में गिर चुका है
नई दिल्ली:

लंबे समय के सूखे केआखिरकार पहाड़ों पर बर्फबारी हो ही गई. बर्फ गिरते ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों की लंबी लाइन लग गई है. पहाड़ों पर इतनी ज्यादा भीड़ पहुंच रही है कि रास्ते में लंबा जाम लग गया है. भीषण बर्फबारी के बीच गाड़ियां आगे बढ़ ही नहीं पा रही हैं. सड़क पर फिसलन इतनी ज्यादा हो गई है कि वाहन रास्ते में ही फंस गए हैं. हालात बहुत ही खराब हैं. बर्फबारी के बीच पर्यटक रास्ते में ही फंसे हुए हैं. अब वे अन्य लोगों से अपील कर रहे हैं कि प्लीज आप लोग अपने घरों में ही रहें. यहां बिल्कुल भी ना आएं.

ये भी पढे़ं- पहाड़ों पर 'बादलफाड़' बर्फ: कश्मीर से मसूरी तक बरस रही 'सफेद आफत', जानिए क्या है इस बर्फबारी का पाकिस्तान कनेक्शन

मसूरी ट्रैफिक से पूरा जाम हैं

धनौल्टी पहुंची एक महिला ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर वहां के हालात बयां किए हैं. उनसे बताया कि यहां बिल्कुल भी ना आएं. क्यों कि एक गाड़ी पहले से ही स्लिप होकर सड़क से नीचे खाई में गिर चुकी है. वह गाड़ी हिमाचल प्रदेश नंबर की है. मसूरी ट्रैफिक से पूरा जाम हैं. यहां पर इतनी ज्यादा बर्फ जमी है कि गाड़ियां फिसल रही हैं. बर्फ को देखकर उतालवे न हों,जहां हैं वहीं रहें. अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें. महिला ने अपनी चोट दिखाते हुए कहा कि वह ही फिसलन की वजह से गिर कर चोटिल हो चुकी है. 

वही एक अन्य इंस्टा यूटर ने भी वीडियो शेयर कर वहां के हालात बयां किए हैं. उसने भी लोगों से यही अपील की कि नैनीताल, मसूरी, धनौल्टी, कहीं भी ना आएं. उसने बताया कि बर्फबारी की वजह से रास्ते में बहुत सी गाड़िां फंसी हैं और कई गाड़ियां हादसे का भी शिकार हो गई हैं. 

मसूरी-धनौल्टी के रास्ते में जाम का आलम कुछ ऐसा है कि गाड़ियों के आगे बढ़ने की जगह ही नहीं है. वहां जा रहे लोग ट्रैफिक के वीडियो शेयर कर ताजा हालात बता रहे हैं. सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं और जमकर बर्फबारी हो रही है. जिसकी वजह से गाडियां भी सफेद नजर आ रही हैं.

हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर का का हाल भी कुछ अलग नहीं है. यहां भी बर्फ की सफेद चादर की वजह से लंबा जाम लगा हुआ है. जो पर्यटक बर्फ देखकर खुश हो रहे थे वे अब जाम में फंसे होने की वजह से परेशान हैं. शिमला और कुफरी भी पूरी तरह से बर्फ में जम गए हैं. सड़क पर बर्फ होने की वजह से फिसलन बहुत ज्यादा है और गाड़ियां धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हैं. 

जम्मू और कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में ताजा हिमपात के कारण श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद करना पड़ा, कुछ समय के लिए त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा भी स्थगित करनी पड़ी और कश्मीर में 20 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं.
 

Uttarakhand Snowfall, Uttarakhand Traffic Jam, HImachal Traffic Jam, Snowfall Accidents, Masoori Traffic Jam
