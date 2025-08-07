विज्ञापन
8 जिले, 500 CCTV और 700 किलोमीटर की दौड़... ऐसा धरा गया बुजुर्गों को लूटने वाला चिंटू गैग

पुलिस टीम ने जब जांच शुरू की तो 8 जिलों के 500 से अधिक CCTV कैमरे खंगाले गए और करीब 700 किलोमीटर का पीछा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

दानिश उर्फ चिंटू 40 से ज्यादा आपराधिक वारदात में शामिल रहा है.
  • बुजुर्ग महिला से लूट की वारदात सुलझी, 40 से ज्यादा केसों में शामिल ‘चिंटू गैंग’ के 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार
  • पुलिस ने 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज जांच कर करीब 700 किलोमीटर का पीछा कर आरोपियों को दबोचा
  • दानिश उर्फ चिंटू 40 से ज्यादा आपराधिक वारदातों में शामिल है और चिंटू गैंग नाम से गिरोह चला रहा है.
नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस की साउथ वेस्ट जिले की ऑपरेशंस सेल और थाना सफदरजंग एन्क्लेव की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी की सड़कों पर लूट और स्नैचिंग का आतंक फैलाने वाले दो कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है. ये दोनों दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बुज़ुर्ग महिलाओं को निशाना बनाकर चेन लूटने और वाहन चोरी की कई घटनाओं में शामिल रहे है.

25 जुलाई को दोपहर करीब 3 बजे, एक वरिष्ठ महिला डॉक्टर जब अपनी कार के पास खड़ी थीं, तभी बाइक सवार दो युवकों ने उन्हें धक्का देकर उनकी सोने की चेन लूट ली और फरार हो गए. यह घटना सफदरजंग स्थित ग्रीन फील्ड स्कूल के पास हुई. इसी दिन मुखर्जी नगर में भी एक और स्नैचिंग की वारदात सामने आई. पुलिस को शक हुआ कि दोनों घटनाओं में एक ही गैंग शामिल हो सकता है.

40 से ज्यादा आपराधिक वारदात में शामिल

पुलिस टीम ने जब जांच शुरू की तो 8 जिलों के 500 से अधिक CCTV कैमरे खंगाले गए और करीब 700 किलोमीटर का पीछा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों में दानिश उर्फ चिंटू है जो 40 से ज्यादा आपराधिक वारदात में शामिल रहा है. वो “चिंटू गैंग” नाम से गिरोह चला रहा था जो ड्रग डीलरों, सट्टेबाजों, पार्किंग स्टैंड और ऑटो स्टैंड्स से हफ्ता वसूली करता था. स्नैचिंग की गई चेन को खरीदकर भी कम दाम में बेचता था.

दूसरा आरोपी आशीष तनेजा उर्फ भतीजा है,उसके खिलाफ 14 से ज्यादा केस दर्ज हैं. आशीष तेज रफ्तार बाइकों से वारदात करता था और वारदात के बाद अक्सर दिल्ली से बाहर जाकर छिप जाता था. पुलिस ने दोनों आरोपियों की हर मूवमेंट को ट्रैक किया. आरोपियों ने वारदात के बाद निरंकारी कॉलोनी ,बुराड़ी, ISBT, अक्षरधाम, नोएडा, लुधियाना (पंजाब) तक का सफर तय किया ताकि गिरफ्तारी से बच सकें.

दिल्ली-एनसीआर की कई लूट में शामिल

पुलिस ने दानिश को पुल प्रहलादपुर से गिरफ्तार किया है. आशीष तनेजा को लुधियाना से गिरफ्तार किया गया, जहां वह फरार होकर छिपा था.  डीसीपी अमित गोयल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं और इनके नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है. शुरुआती जांच में ही पता चला है कि ये दोनों आरोपी दिल्ली-एनसीआर में कई अन्य लूट की घटनाओं में भी शामिल हो सकते हैं.

