दिल्ली धमाके के तार मेवात तक पहुंचे, हिरासत में मौलवी इस्ताक- जानें क्या कनेक्शन निकला?

लाल किले के पास हुए शक्तिशाली विस्फोट ने ना सिर्फ दिल्ली के चैन और सुकून को धक्का पहुंचाया, बल्कि मारे गये लोगों के सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे घरों के सपनों और उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया. अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने अपनी जांच तेज कर दी है और हर बीतते वक्त के साथ मामले में नए खुलासे हो रहे हैं. इसी बीच NIA ने हरियाणा के मेवात के मौलवी इस्ताक को हिरासत में ले लिया है. मौलवी इस्ताक वही शख्स है जिसने मामले में हरियाणा के फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक के साथ गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकील को अपना कमरा किराए पर दिया था.

मौलवी इस्ताक को जम्मू कश्मीर ले जाया गया है. उससे NIA और जम्मू कश्मीर पुलिस ज्वाइंट इंटेरोगेशन कर रही है यानी दोनों मिलकर उससे पूछताछ कर रहे हैं.

26 जनवरी और दिवाली के मौके पर लाल किला पर ब्लास्ट की थी तैयारी

दिल्ली विस्फोट मामले में एक बड़ा खुलासे यह भी हुआ है कि मुख्य संदिग्ध मुजम्मिल ने जांचकर्ताओं को बताया है कि उसने और उमर ने इलाके में विस्फोट से पहले लाल किले की रेकी की थी. सूत्रों के मुताबिक, मुजम्मिल से पूछताछ की गई है और उसके फोन के डेटा डंप से भी कई जानकारी सामने आई है. पूछताछ के दौरान मुजम्मिल ने कहा कि अगले साल 26 जनवरी के लिए हमले की योजना थी और इसके तहत लाल किले के आसपास के इलाके की रेकी की गई थी. सूत्रों ने कहा कि मुजम्मिल ने पुलिस को यह भी बताया है कि उनकी इस दिवाली पर भीड़भाड़ वाली जगह पर हमला करने की योजना थी, लेकिन इसे अंजाम नहीं दिया जा सका.

हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस

लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए शक्तिशाली विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं. उन्होंने बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत शहर में आने-जाने वाले वाहनों की गहन तलाशी ली जा रही है.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व्यक्तिगत रूप से गाजीपुर, सिंघु, टिकरी और बदरपुर सहित अंतरराज्यीय सीमाओं पर सुरक्षा जांच की निगरानी कर रहे हैं.

बाजारों, मेट्रो स्टेशन, रेलवे टर्मिनल और बस अड्डों पर वाहनों की तलाशी ली जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजरों से बच न पाए.

