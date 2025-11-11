Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली सोमवार को लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास बाहर तेज धमाके से हिल गई. लाल किले के करीब सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में खड़ी हुंडई आई20 कार का इस्तेमाल बम धमाके में किया गया. धमाका इतना तेज था कि दो किलोमीटर दूर तक उसकी गूंज सुनाई दी. कार के आसपास खड़े लोगों के चीथड़े उड़ गए. दिल्ली लाल किला आतंकी हमले का फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से कनेक्शन सामने आ रहा है, जहां 10 अक्टूबर की सुबह ही करीब 2900 किलो विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए थे. इस साजिश में दो डॉक्टर अनंतनाग का आदिल अहमद और पुलवामा का मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया गया था. जबकि तीसरा डॉक्टर उमर मोहम्मद फरार था, सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि लाल किले में आत्मघाती हमला किया गया और कार सवार शख्स उमर मोहम्मद हो सकता है.



