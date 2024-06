दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल-1 पर गिरी छत, कई कारें आ गई चपेट में, 6 लोग घायल

दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है और छत का एक हिस्सा गिरने से 6 लोग घायल हो गए हैं. जबकि कई सारी गाड़ियां दब गई. घायल लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. जहां उनका इलाज किया जा रहा है. दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि "दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर छत गिर गई. मौके पर 3 दमकल गाड़ियां भेजी गई. " यह सुनिश्चित करने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त वाहनों में कोई और फंसा न हो. अधिकारियों ने बताया कि छत की शीट के अलावा सपोर्ट बीम भी गिर गया है. दिल्ली-NCR में भारी बारिश के बीच ये हादसा हुआ है.

हादसे से जुड़ी कई वीडियो भी सामने आईं हैं. जिनमें देखा जा सकता है कि किस तरह से छत का एक हिस्सा गाड़ियों पर गिर गया और गाड़ियां बुरी तरह से दब गई. अधिकारियों ने बताया कि छह लोगों में से एक को कार के अंदर से बचाया गया, जिस पर लोहे की बीम गिर गई थी.

#WATCH | 4 people were injured after a roof collapsed at the Terminal-1 of Delhi airport. Rescue operation underway pic.twitter.com/A0KHLFFTH6