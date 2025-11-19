विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी और रितेश देशमुख? मस्ती 4 का कौन सा एक्टर है सबसे अमीर, जान लीजिए नेटवर्थ

विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी और रितेश देशमुख की फिल्म मस्ती 4 सिनेमाघरों में 21 नवंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है. ये एडल्ट कॉमेडी फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है जिसका फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. अब ये इंतजार बस दो दिनों का ही रह गया है. फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म आ रही है मगर अभी तक इसकी स्टारकास्ट में फर्क नहीं हुआ है. विवेक, रितेश और आफताब तीनों ही पहले पार्ट से नजर आ रहे हैं. इन तीनों ही एक्टर्स को बॉलीवुड में कई साल हो गए हैं और उन्होंने मोटी कमाई की है. आइए आपको बताते हैं कि तीनों एक्टर्स में से कौन सबसे ज्यादा अमीर है.

आफताब की नेटवर्थ

आफताब शिवदासानी बॉलीवुड में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम कर चुके हैं. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं.आफताब की नेटवर्थ की बात करें तो ये 51 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं. आफताब के बाद आलीशान घर और लग्जरी गाड़ियां भी हैं.

इतनी है रितेश की नेटवर्थ

रितेश देशमुख लंबे समय से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. वो एक्शन से लेकर कॉमेडी तक हर तरह की फिल्में कर चुके हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक रितेश 120 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं. वो मुबई में एक आलीशान घर में रहते हैं. उनकी लग्जरी गाड़ियों की बात करें तो उनके पास बेंटले फ्लाइंग स्पर, रेंज रोवर वोग बीएमडब्ल्यू 7-सीरीज और मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास हैं.

विवेक हैं सबसे ज्यादा अमीर

विवेक ओबेरॉय की नेटवर्थ बहुत ज्यादा है. रितेश और आफताब की नेटवर्थ भी मिला दी जाए तो वो विवेक के आगे कुछ नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक विवेक की नेटवर्थ 1200 करोड़ है. फिल्मों के अलावा वो बिजनेस से तगड़ी कमाई करते हैं. उनका रियल स्टेट का बिजनेस है. जहां से उनकी मोटी कमाई होती है. विवेक फिल्मों में अब कम एक्टिव रहते हैं और अपने बिजनेस पर ज्यादा फोकस करते हैं.