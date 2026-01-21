विज्ञापन
दिल्ली पुलिस को मिला अपराधियों को पकड़ने वाला चश्मा, सामने आते ही खुल जाएगी कुंडली

दिल्ली पुलिस की लेडी अधिकारी के जवान की आंखों पर दिख रहा यह ब्लैक चश्मा आतंकी और अपराधियों को पकड़ने में मदद करेगा. इसे एक साल में डेवलप किया गया है. इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, जानें.

आतंकी और अपराधियों को पकड़ने वाला चश्मा.
  • दिल्ली पुलिस को गणतंत्र दिवस सुरक्षा तैयारियों से पहले पहली बार फेस रिकॉग्निशन तकनीक वाले चश्मे मिले हैं.
  • यह चश्मा संदिग्ध आतंकी और अपराधियों की पहचान कर पुलिस को तुरंत अलर्ट करने में सक्षम है.
  • चश्मे में करीब 65 हजार आतंकियों और अपराधियों का डेटा मोबाइल से जुड़ा हुआ रहता है.
नई दिल्ली:

ऊपर तस्वीर में दिल्ली पुलिस की महिला अधिकारी के आंखों पर दिख रहा यह काला चश्मा बेहद खास है. आम बोलचाल की भाषा में कहे तो यह चश्मी आतंकी और अपराधियों को पकड़ने वाला है. दिल्ली पुलिस को यह चश्मा पहली बार मिला है. इस चश्मे की खासियत ऐसी है कि यदि कोई बदमाश या आतंकी चश्मा पहने अधिकारी के सामने से गुजरेगा तो यह चश्मा उसकी पहचान कर तुरंत पुलिस अधिकारी को अलर्ट कर देगा. इससे उस बदमाश को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है. 

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को यह चश्मा गणतंत्र दिवस की सुरक्षा तैयारियों से पहले मिली है. बुधवार को दिल्ली की सड़कों पर पुलिस अधिकारी इस चश्मे को पहनकर इसका ट्रायल करते नजर आए. 

26 जनवरी के समारोह में पहली बार चश्मे में नजर आएंगे पुलिस अधिकारी

इस दौरान बताया गया कि गणतंत्र दिवस पर आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस सुरक्षा में कई बदलाव कर रही हैं, ये पहला मौका है जब दिल्ली पुलिसकर्मी खास तरह के चश्मे पहने हुए 26 जनवरी के समारोह में नजर आएंगे. ये चश्मे फेस रिकॉग्निगिशन कैमरे से लैस है और हर चश्मा एक मोबाइल से कनेक्ट होगा. 

चश्मे में 65 हजार आतंकी और अपराधियों का डाटा फीड

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन मोबाइलों में करीब 65 हजार अपराधियों और आतंकियों का डेटा फीड है, जैसे ही कोई संदिग्ध इस चश्मे के सामने से गुजरेगा, तुरंत मोबाइल में एक लाल रंग का फ्रेम दिखाई देगा और मोबाइल पर अलर्ट आएगा, इसके बाद पुलिसकर्मी तुरंत उस संदिग्ध को वहां दबोच लेंगे, इस तरह के चश्मे कर्तव्य पथ और उसके आसपास कई पुलिसकर्मी पहने हुए नजर आएंगे.

निजी कंपनी के साथ मिलकर एक साल में किया डेवलप

दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये चश्मा स्वदेशी है. इसे एक निजी कंपनी के साथ मिलकर एक साल में डेवलप किया गया है. इस बार दर्जनों पुलिसकर्मी ये चश्मा पहनकर 26 जनवरी के समारोह में तैनात होंगे. पुलिस की नजर से ओझल अपराधियों को पकड़ने में यह चश्मा बेहद कारगर साबित हो सकता है. साथ ही यह स्मार्ट पुलिसिंग को भी मजबूत बनाएगा. 

