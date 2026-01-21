26 जनवरी पर बड़े आंतकी हमले का अलर्ट, दिल्ली समेत कई बड़े शहर आतंकियों के निशाने पर - सूत्र

गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के खास मौके पर देश के अलग-अलग शहरों में बड़े आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के अनुसार आतंकी देश के बड़े मंदिर और दिल्ली समते कई बड़े शहरों को निशाना बनाने की तैयारी में हैं. दिल्ली में इस अलर्ट को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर दिया गया है. खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों के कोड नेम का भी खुलासा किया है. बताया जा रहा है कि आतंकी अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए एक खास तरह के कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं. ये कोड वर्ड है 26-26. इसका आखिर मतलब क्या है इसका भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

इंटेलिजेंस एजेंसियों को इनपुट मिला है की आतंकी देश के कई हिस्सों में 26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है. जिसे कोड नेम- 26-26 दिया गया है. इस सीक्रेट कोड 26-26 का मकसद है 26 जनवरी और उससे पहले बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देना. अभी तक जितनी जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक आतंकियों के निशाने पर देश के बड़े मंदिर अयोध्या का राम मंदिर और जम्मू का रघुनाथ मंदिर शामिल है.जहां इनपुट के बाद सुरक्षा बलों को पहले से ज्यादा अलर्ट पर रहने को कहा गया है.

इस अलर्ट के बाद देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है. कहा जा रहा है कि इस दौरान आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स हमला कर सकते हैं. इंटेलिजेंस एजेंसियों की सोशल मीडिया पर भी लगातार नज़र है.

एजेंसियां उन सोशल मीडिया एकाउंट पर भी नजर बनाए हुए हैं जो लगातार मुस्लिम युवकों को भड़काने में लगी हैं. दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आतंकियों के पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं. इस पोस्टर में पहली बार दिल्ली के आतंकी की तस्वीर लगाई गई हैं. मोहम्मद रेहान नाम की आतंकी की तस्वीर लगाई गई है. इस पोस्टर में मोहम्मद रेहान का पता नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का चौहान बांगर बताया गया है.

ये आतंकी 2016 से हैं फरार

जब एजेंसियों ने सम्भल में अलकायदा का मॉड्यूल बस्ट किया था तभी से ये दिल्ली का रहने वाला ये आतंकी फरार हो गया था. दिल्ली पुलिस ने अलकायदा के मोस्ट वांटेड आतंकियों के भी पोस्टर लगाए हैं. इन पोस्टर्स में अलकायदा इंडिया सबकोटिटेंट के आतंकियों की भी फोटो है.

इन आतंकियों से बड़ा खतरा

सूत्रों के अनुसार दिल्ली में आतंकी खास तौर पर बड़ा हमला करने की फिराक में हैं. हालांकि, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक इन आतंकियों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है. सुरक्षा एजेंसियों ने उन आतंकियों की भी पहचान कर ली है जो दिल्ली समेत देश के कई शहरों में बड़े हमले की फिराक में हैं. इन आतंकियों में मोहम्मद उमर,अबु सूफियान, मोहम्मद शहीद फैजल, सैयद मोहम्मद अर्शिया, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद शरजील अख्तर हैं.

यह भी पढ़ें: कौन हैं नौशेरा की 'शेरनी' 26 साल की सिमरन बाला, रिपब्लिक डे परेड में पुरुषों की CRPF यूनिट की संभालेंगी कमान

यह भी पढ़ें: 26 जनवरी की परेड में पहली बार दिखेगा भारत का ये 'ब्रह्मास्त्र', जिसे दुश्मन के रडार पकड़ ही नहीं सकते