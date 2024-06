राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण के वक्त टहल रहा था कौन सा जानवर, दिल्ली पुलिस ने बताया

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भाजपा सांसद दुर्गा दास उइके (BJP MP Durga Das Uike) द्वारा शपथ लिए जाने के समय का एक वीडियो सोमवार को काफी चर्चा में रहा, जिसमें राष्ट्रपति भवन के गलियारे में एक जानवर घूमता नजर आया. इसके बारे में कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि यह शायद तेंदुआ था. हालांकि अब पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर स्पष्टीकरण दिया गया है. दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान देखा गया जानवर घरेलू बिल्ली थी. वो कोई जंगली जानवर नहीं था.

दिल्ली पुलिस ने एक्स पर लिखा है कि कुछ मीडिया चैनल और सोशल मीडिया हैंडल कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के लाइव टेलीकास्ट के दौरान ली गई एक जानवर की तस्वीर दिखा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि यह एक जंगली जानवर है. ये तथ्य सच नहीं हैं, कैमरे में कैद हुआ जानवर एक आम घरेलू बिल्ली है. कृपया ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें.

Some media channels and social media handles are showing an animal image captured during the live telecast of the oath-taking ceremony held at the Rashtrapati Bhavan yesterday, claiming it to be a wild animal. These facts are not true, the animal captured on camera is a common… pic.twitter.com/lelvJfBwXd