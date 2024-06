चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए तालाब किनारे प्यास बुझाता दिखा तेंदुआ, IAS अधिकारी ने शेयर किया दुर्लभ Video

आईएएस अधिकारी संजय कुमार (IAS officer Sanjay Kumar) ने हाल ही में राणा नाम के एक नर तेंदुए (Leopard) का एक मनमोहक वीडियो साझा किया, जो तुरंत ही इंटरनेट पर वायरल हो गया. वीडियो में राणा को पानी पीते हुए दिखाया गया है, जो इस खतरनाक प्राणी के जीवन की एक दुर्लभ और राजसी झलक पेश करता है. वीडियो में, कैमरा ज़ूम इन करके राणा की शक्तिशाली और सुगठित काया को दिखाया गया है, जो जानवरों के साम्राज्य की सुंदरता और आश्चर्य को उजागर करता है. ऐसे मायावी जानवरों को देखना असामान्य है, जिससे यह वीडियो दर्शकों के लिए विशेष और मंत्रमुग्ध कर देने वाला है.

वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, “तेंदुए आम तौर पर गुप्त और शर्मीले होते हैं, लेकिन गर्मी उन्हें दिन के उजाले में भी जलाशयों की ओर खींच लाती है. यहां झालाना तेंदुआ सफारी, जयपुर में स्थानीय गाइडों द्वारा 'राणा' नाम का एक प्रसिद्ध नर है.''

देखें Video:

Leopards are generally secretive and shy, but summer heat draws them to waterholes even in broad daylight. Here is one famous male named 'Rana' by local guides at Jhalana leopard safari, Jaipur.@ntca_india @moefcc @touristInformer @rameshpandeyifs @NGTIndia @natgeowild pic.twitter.com/3XiGeOiCeO