दिल्ली पीरागढ़ी सुसाइड केस में हैरान करने वाला खुलासा, बाबा ने धनवर्षा होगी कहकर खिलाया था जहर वाला लड्डू

दिल्ली पीरागढ़ी ट्रिपल सुसाइड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और एक स्वयंभू ‘बाबा' को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी कमरुद्दीन पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है. साथ ही पुलिस ने बताया कि आरोपी बाबा ने इन लोगों को धनवर्षा कराने का झांसा दिया था और बाद में अपने विश्‍वास में लेकर उनकी हत्‍या कर दी.

पुलिस ने बताया कि इस मामले में स्वयंभू ‘बाबा' कमरुद्दीन ने लड्डू में सल्फास और नींद आने वाली गोली मिलाकर तीनों को खिला दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी.

धनवर्षा का झांसा दिया और फिर मार डाला

पुलिस ने बताया कि कमरुद्दीन ने तीनों को धनवर्षा का झांसा दिया था. आरोपी ने उनसे कहा था कि एक महिला की जरूरत होगी, जिसके लंबे बाल हो. उसके ऊपर ही धन बरसेगा. हालांकि बाद में आरोपी ने लक्ष्‍मी के कान में कट होने की बात कहकर के धन बरसने से इनकार कर दिया.

पुलिस ने बताया कि कमरुद्दीन करीब एक साल से तीनों के संपर्क में था. सीसीटीवी फुटेज में उसे उसी दिन पहले कार के चालक की बगल वाली सीट पर बैठे देखा गया था.

पथरी निकालने के इलाज का भी करता था दावा

पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी लोगों को इलाज के नाम पर बुलाता था. बाद में धनवर्षा का डेमो देता था और लोगों को अपने जाल में फंसा लेता था. आरोपी लोगों की पथरी निकालने का भी दावा करता था.

पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास कार से मिले थे शव

दिल्ली पुलिस को पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास एक बंद कार के अंदर रविवार को तीन लोगों के शव मिले थे. मृतकों की पहचान रणधीर (76), शिव नरेश सिंह (47) और लक्ष्मी देवी (40) के रूप में हुई थी. रणधीर चालक की सीट पर और अन्य दो पीछे की सीट पर बैठी हुई अवस्था में थे.

