विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR Update

DTC बसों में पिंक कार्ड अनिवार्य करने पर सियासी घमासान, सौरभ भारद्वाज ने लगाए बीजेपी पर आरोप

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता सरकार के इस फैसले को गरीब महिलाओं, विशेषकर पूर्वांचलियों के खिलाफ षड्यंत्र करार दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
DTC बसों में पिंक कार्ड अनिवार्य करने पर सियासी घमासान, सौरभ भारद्वाज ने लगाए बीजेपी पर आरोप

2 फरवरी 2026 दिल्ली की बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर को लेकर लागू की गई नई 'पिंक कार्ड' व्यवस्था पर आप पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. "आप" दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता सरकार के इस फैसले को गरीब महिलाओं, विशेषकर पूर्वांचलियों के खिलाफ षड्यंत्र करार दिया है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब दिल्ली में रह रही हर महिला पिंक टिकट के जरिए बिना किसी परेशानी के मुफ्त सफर कर रही थी, तो अचानक 'पिंक कार्ड' अनिवार्य करने की क्या आवश्यकता पड़ी? उन्होंने कहा, "अब तक यूपी, बिहार या हरियाणा से आकर दिल्ली में रहने वाली कोई भी महिला बस में चढ़ती थी, तो उसे तुरंत मुफ्त पिंक टिकट मिल जाता था."

सौरभ भारद्वाज ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जिस योजना में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं थी, अब उसमें दलालों और अफसरों की चांदी कटेगी. सरकार बेवजह कार्ड बनाने वाली प्राइवेट कंपनियों को ठेका देकर जनता का पैसा बर्बाद कर रही है. पिंक कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं को दलालों के चक्कर काटने होंगे. कार्ड के लिए दिल्ली के आधार कार्ड की मांग की जा सकती है, जबकि दिल्ली में रहने वाली लाखों पूर्वांचली महिलाओं के पास उनके मूल राज्यों (यूपी/बिहार) के ही दस्तावेज हैं. इससे वे मुफ्त सफर के हक से वंचित हो जाएंगी.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Pink Card Scheme, AAP Vs BJP On Women Free Bus Travel, Delhi Women Free Bus Travel Controversy, Saurabh Bharadwaj On Pink Card, Delhi Bus Travel Scheme Changes
Get App for Better Experience
Install Now