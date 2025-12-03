विज्ञापन
सिर्फ 2 दिन...दिल्ली में गलाने वाली ठंड और कोहरा ढाएगा कहर, इन इलाकों में भारी बारिश, जानें मौसम का हाल

Delhi Weather Today: दिल्ली में मौसम अब तेजी से बदलने वाला है. अगले कुछ दिनों में गलाने वाली ठंड पड़ने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा, जिससे गलन का अहसास बढ़ेगा.

  • दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों में तापमान तेजी से गिरकर शीत लहर और कोहरे का प्रकोप बढ़ाएगा
  • दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री से घटकर 6 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है और कोहरा घना होने का अनुमान
  • नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम जैसे इलाकों में पहाड़ी क्षेत्रों की बर्फबारी का प्रभाव देखने को मिलेगा
नई दिल्ली:

दिल्ली एनसीआर में मौसम तेजी से बदलने वाला है और हाड़ गलाने वाली ठंड के साथ कोहरा भी कहर बरपाएगा. मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है. वहीं दक्षिण भारत में तमिलनाडु समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले कुछ दिनों में पारा तेजी से नीचे आएगा और शीत लहर का प्रकोप और बढ़ेगा. नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे इलाकों में भी पहाड़ी इलाकों की बर्फबारी का असर देखने को मिलेगा. वहीं प्रदूषण की मार कम नहीं हुई है और एक्यूआई आनंद विहार, चांदनी चौक जैसे इलाकों में लगातार 400 के पार बना हुआ है. 

दिल्ली में मौसम का हाल

दिल्ली में पारा लुढ़कर 7.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. साथ ही कोहरे की चादर ने भी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपनी आगोश में ले लिया है. पांच दिसंबर को शीत लहर की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है.साथ ही न्यूनतम पारा गिरकर 6 डिग्री तक जा सकता है. हालांकि दिल्ली एनसीआर में बारिश के अभी कोई आसार नहीं हैं, ऐसे में वायु प्रदूषण से फिलहाल राहत मिलने के संकेत नहीं हैं. उसके बाद 6 दिसंबर से कोहरा और घना होने की चेतावनी है. 

Delhi Weather Today

शहर-न्यूनतम-अधिकतम तापमान

नोएडा-10 डिग्री-23 डिग्री
गाजियाबाद-11 डिग्री-25 डिग्री
मेरठ-8 डिग्री-25 डिग्री
गुरुग्राम-15 डिग्री-24 डिग्री

दिसंबर का पहला दिन सबसे सर्द

दिल्ली में दिसंबर का पहला दिन अभी तक सबसे सर्द रहा था, जब पारा लुढ़कर 5.7 डिग्री तक पहुंच गया था. हालांकि 2 दिसंबर को न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई. 2 से 4 दिसंबर के बीच पश्चिमी विक्षोभ के असर को देखते हुए मौसम सामान्य रहेगा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) का कहना है कि 5 दिसंबर से मौसम फिर बदलेगा और गलाने वाली ठंड का अहसास राजधानी के लोगों को हो सकता है.  

शीत लहर का अलर्ट

मेटियोरोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के हेड महेश पलावत का कहना है कि अगले 1-2 दिनों में गर्मी के बाद फिर से तापमान में तेज गिरावट आने वाली है. दिसंबर के दूसरे हफ्ते से शीत लहर का दौर शुरू होगा. तापमान में गिरावट के साथ कंटीली हवाओं से ठिठुरन का अहसास होगा. हालांकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ तो तापमान में फिर अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.पश्चिमी विक्षोभ से हिमालय के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी के आसार हैं, ज्यादा बर्फबारी न होने से दिल्ली में बारिश होने की भी उम्मीद नहीं है.

उन्होंने कहा कि विक्षोभ अब भी दिल्ली के तापमान पर असर डाल सकता है. पिछले साल 2024 दिसंबर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया था. जबकि 2023 में 4.9 डिग्री और 2022 में ये 5 डिग्री था. कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के नए दौर के साथ दिल्ली एनसीआर में शीत लहर का असर बढ़ेगा.

Rain Alert in Tamilnadu

तमिलनाडु में भारी बारिश

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तमिलनाडु के आसपास विक्षोभ बन रहा है, जिससे वहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. उधर, चक्रवात दित्वाह भी कमजोर होते हुए दक्षिणपश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी से होते हुए दक्षिण-दक्षिणपश्चिम की ओर बढ़ रहा है. नेल्लोर, कडलोर से चेन्नई जैसे इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी की गई है. 
 

