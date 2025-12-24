मौसम बिगड़ने वाला है! IMD ने 20 राज्यों के लिए जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट, जानें आपके शहर में कैसा रहेगा वेदर

Weather Forecast: उत्तर भारत सहित देश के बड़े हिस्से में कुदरत का डबल अटैक शुरू हो गया है. एक तरफ हाड़ कंपाने वाली ठंड और दूसरी तरफ 'अंधा' कर देने वाला कोहरा. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. इन राज्यों में बहुत घना कोहरा (Very Dense Fog) जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर सकता है.

एयरपोर्ट्स पर विजिबिलिटी हुई 'शून्य'

24 दिसंबर की सुबह 06:30 बजे उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट्स पूरी तरह सफेद चादर में लिपटे नजर आए. प्रयागराज, आदमपुर, हलवारा, जम्मू और सरसावा एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी गिरकर 00 मीटर दर्ज की गई. इस कारण सैकड़ों फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं और कई को डाइवर्ट करना पड़ा है. साथ ही, रेल यातायात पर भी इसका बुरा असर पड़ा है.

15 राज्यों में 'येलो अलर्ट', कोल्ड डे की चेतावनी

कोहरे का असर केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं है. IMD ने 15 अन्य राज्यों में 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जिनमें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत शामिल हैं. IMD की मानें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में मंगलवार की रात 'शीत दिवस' रही. बिहार में 26 दिसंबर तक भीषण ठंड (Cold Day conditions) का कहर जारी रहने की संभावना है.

अगले 5 दिनों का पूरा चार्ट: कब तक रहेगा कोहरा?

राज्य/क्षेत्र कब तक रहेगा असर कोहरे की स्थिति UP, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ 29 दिसंबर तक बहुत घना कोहरा (रात/सुबह) उत्तराखंड, जम्मू, हिमाचल 28 दिसंबर तक घना कोहरा बिहार और ओडिशा 28 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड और धुंध मध्य प्रदेश और झारखंड 25 दिसंबर तक घना कोहरा राजस्थान और छत्तीसगढ़ 24 दिसंबर तक हल्की से मध्यम धुंध

