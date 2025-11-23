बस 2 दिन...दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के लिए कस लो कमर, इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश

Delhi NCR Weather News: दिल्ली में मौसम फिर अंगड़ाई लेने वाला है और कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने वाला है. मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि 24 नवंबर से एक बार फिर पारा लुढ़कना शुरू करेगा और टेंपरेचर तीन-चार दिनों में गिरकर 8-9 डिग्री पर आ जाएगा. नोएडा और गाजियाबाद में भी तापमान में अगले दो-तीन दिनों में गिरावट देखने को मिलेगी. फिलहाल अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने के आसार हैं.

23 नवंबर का तापमान

गाजियाबाद- 13 डिग्री

नोएडा-12 डिग्री

दिल्ली-13 डिग्री

नवंबर में टूटा था ठंड का रिकॉर्ड

दिल्ली में सबसे ज्यादा सर्दी का रिकॉर्ड नवंबर में टूट चुका है. 16 नवंबर को 9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, जो औसत तापमान से 4.5 डिग्री कम दर्ज किया गया था. यह 29 नवंबर 2022 के बाद सबसे ठंडा दिन था. 29 नवंबर 2022 के दिन तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

शीत लहर का दौर आएगा

मौसम विभाग का अनुमान है कि 24-25 तारीख से शीत लहर का दौर फिर से दिल्ली-एनसीआर में शुरू हो सकता है. शीत लहर का अलर्ट तब होता है, जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है और यह लगातार दो दिनों तक सामान्य से 4.5 डिग्री तक कम रहता है.

भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग का कहना है कि देश के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है. मलक्का जलडमरूमध्य के मध्य हिस्सों के ऊपर बने ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से IST पर मलक्का और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना है. पश्चिम-उत्तरपश्चिम दिशा में बढ़ने और 24 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव में बदलाव की प्रबल संभावना है. पश्चिम-उत्तर पश्चिम दिशा में यह विक्षोभ 48 घंटों के दौरान दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर और अधिक प्रबल होने की संभावना है.

अंडमान एवं निकोबार में भारी वर्षा चेतावनी

निकोबार द्वीप में 23 नवंबर को ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है. 24 से 25 नवंबर के दौरान ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है. 26 और 27 नवंबर को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है.अंडमान द्वीप में भी 23 से 25 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है.इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 45 से 55 किमी प्रति घंटा तक तेज हवा के साथ तूफान की चेतावनी है. 24 और 25 नवंबर को हवाओं की रफ्तार 65 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है.