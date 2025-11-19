दिल्ली में अब कोहरे का कहर! सर्दी-प्रदूषण के बीच 1 हफ्ते का अलर्ट, इन राज्यों में झमाझम बारिश के आसार

Delhi NCR Weather News: दिल्ली में बढ़ती सर्दी और वायु प्रदूषण के बीच कोहरे का कहर भी दिखना शुरू हो गया है. मौसम विभाग का कहना है कि 19 नवंबर से लगातार कोहरे की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है. हालांकि अभी बारिश की संभावना नहीं है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान में थोड़ी से बढ़ोतरी देखी गई है. जबकि मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में शीत लहर से लेकर भीषण शीत लहर के आसार हैं.तमिलनाडु में 18 से 24 नवंबर के बीच भारी बारिश की चेतावनी दर्ज की गई है. अंडमान निकोबार में 19 से 22 नवंबर के बीच भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से दी गई है.

बड़े शहरों का तापमान

नोएडा-14 डिग्री

गुरुग्राम-14 डिग्री

गाजियाबाद-13 डिग्री

दिल्ली-14 डिग्री

लखनऊ-17 डिग्री

भोपाल-14 डिग्री

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शीत लहर बढ़ने की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ पंजाब हरियाणा में भी तापमान और लुढ़कने के आसार हैं. राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में शीत लहर और कोहरे का असर दिखना शुरू हो गया है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में छाई धुंध की काली परत, AQI 400 पार, एम्स के डॉक्टर बोले- ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी

नवंबर में लुढ़कता पारा

नवंबर 2025 - 8.7 डिग्री

29 नवंबर 2022- 7.3 डिग्री

नवंबर 2023- 9.2 डिग्री

नवंबर 2024 - 9.5 डिग्री

दिल्ली में शीत लहर का अलर्ट

दिल्ली में 17 नवंबर को न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस घटकर 8.7 डिग्री तक पहुंच गया था, जो तीन साल में सबसे कम था. इससे पहले 29 नवंबर 2022 को 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, तब से यह नवंबर में सबसे कम तापमान था. वहीं नवंबर 2023 में सबसे कम तापमान 2023 में 9.2 डिग्री और 2024 में 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा था.

delhi weather

ये भी पढ़ें - दिल्ली में बारिश के आसार, शिमला जैसी ठंड के बीच नवंबर में भयंकर सर्दी का रिकॉर्ड टूटा, जानें कितना टेंपरेचर