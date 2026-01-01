न्यू ईयर की रात खूब टल्ली हुई दिल्ली! पीकर गाड़ी चलाने वालों में 300% का इजाफा

नए साल 2026 के स्वागत के दौरान राजधानी दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी सक्रियता दिखाई. 31 दिसंबर 2025 की रात पुलिस ने नशे में ड्राइविंग, ट्रिपल राइडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और गलत पार्किंग जैसे नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 8,461 चालान काटे. यह संख्या पिछले वर्ष (31 दिसंबर 2024) की तुलना में कहीं अधिक है, जब केवल 2,901 चालान किए गए थे.

ट्रैफिक मैनेजमेंट डिवीजन ने लोकल पुलिस और PCR वैन के साथ मिलकर कनॉट प्लेस सहित सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया, ताकि जश्न के माहौल में सुचारु और दुर्घटना-मुक्त यातायात सुनिश्चित किया जा सके. इस विशेष अभियान के दौरान दिल्ली पुलिस की करीब 100 टीमें अल्कोमीटर के साथ रातभर तैनात रहीं, जिसका असर आंकड़ों में भी साफ दिखाई दिया. नशे में गाड़ी चलाने के मामले 272 से बढ़कर 857 तक पहुंच गए. यानी नशे में गाड़ी चलाने के मामले में करीब 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई है. जबकि रॉन्ग साइड ड्राइविंग के मामलों में भारी उछाल देखा गया और यह संख्या 240 से बढ़कर 1,630 हो गई.

इसी तरह, गलत पार्किंग के खिलाफ की गई कार्रवाई में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई, जहां 2,312 के मुकाबले इस बार 5,783 चालान किए गए. ट्रिपल राइडिंग के मामलों में भी वृद्धि दर्ज की गई और यह आंकड़ा 77 से बढ़कर 191 हो गया. पुलिस की इस मुस्तैदी का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा के मानकों को बनाए रखना और हुड़दंगियों पर लगाम कसना था.