दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में गुरुवार सुबह घना कोहरा देखने को मिला.कोहरे के कारण उड़ानों पर असर पड़ सकता है. घने कोहरे को लेकर एअर इंडिया ने यात्रियों के लिए अलर्ट जारी कर कहा है कि दिल्ली सहित उत्तर और पूर्वी भारत के कुछ हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन प्रभावित हो सकती हैं. यात्री घर से निकलने पर पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक कर लें.
घने कोहरे के कारण उड़ानों पर पड़ सकता है असर: Air India
एयर इंडिया ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अगले कुछ दिनों में, घने कोहरे की वजह से विज़िबिलिटी कम होने की संभावना है, जिससे दिल्ली और उत्तरी और पूर्वी भारत के कुछ एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है. एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ़्लाइट का स्टेटस चेक कर लें.
