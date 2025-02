सुबह सुबह दहशत से कांपे लोग, दिल्ली-NCR में भूकंप के तेज झटके, 4.0 थी तीव्रता, बदहवास दौड़े लोग

सुबह-सुबह साढ़े पांच बजे. भूकंप के झटकों ने दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत को दहला दिया. भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोगों की नींद टूट गई और लोग बदहवास घर से बाहर निकल पड़े. दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद में भूकंप के बहुत तेज झटके महसूस किए गए.

"EQ of M: 4.0, On: 17/02/2025 05:36:55 IST, Lat: 28.59 N, Long: 77.16 E, Depth: 5 Km, Location: New Delhi, Delhi," posts @NCS_Earthquake . #Earthquake pic.twitter.com/LKwiBHSJg3

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने कहा कि सोमवार तड़के दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया. एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया, भूकंप का स्थान नई दिल्ली था, पांच किलोमीटर की गहराई पर. एजेंसी के मुताबिक, झटके सुबह 5:36 बजे आए.

Delhi-NCR Earthquake: Here's how passengers at New Delhi Railway Station reacted to the early morning earthquake in Delhi-NCR today.#Earthquake



(Full video is available on https://t.co/dv5TRARJn4) pic.twitter.com/lTUU4Yicco