दिल्ली के AQI का सच छिपा रहीं एजेंसियां? इस बार भी दिवाली की रात अचानक बंद हुआ जहरीली हवा का डेटा

दिल्ली-NCR गैस चैंबर बन चुका है. दिल्ली-NCR के लिए दिवाली का मतलब ही प्रदूषण ही हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के नियमों और निर्देशों के बावजूद, इन सख्त दिशानिर्देशों का पालन उसी तरह हवा में उड़ गया, जैसे दिल्ली को प्रदूषित करने वाला धुआं हवा में फैल गया था. ऐसे हालात में, प्रदूषण नियंत्रण का काम देखने वाली संस्थाओं की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है. लेकिन जिस तरह दिल्ली में पटाखे जलाने से रोकने वाला कोई नहीं था, उसी तरह ऐसा लगता है कि ये एजेंसियां ​​या तो पूरी तरह तैयार नहीं थीं, या फिर दिवाली के दौरान प्रदूषण के आंकड़ों को सामने लाने में उन्होंने पूरी पारदर्शिता नहीं बरती.

दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण तय सीमा से कई गुना ज्यादा था. रात 9 बजे तक लाजपत नगर के पास के इलाके, जैसे आर के पुरम और नेहरू नगर, सबसे अधिक प्रदूषित थे. रियल-टाइम डेटा सही ढंग से काम कर रहा था और दिखा रहा था कि इन सभी इलाकों में प्रदूषण का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था. लेकिन अचानक, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की वेबसाइट ने कई स्टेशनों के लिए रियल-टाइम डेटा देना बंद कर दिया, जो अगले कुछ घंटों तक जारी रहा. इनमें आर के पुरम, नेहरू नगर, मुंडका, सोनिया विहार और द्वारका शामिल थे.

अन्य स्टेशनों को लेकर भी यही देखने को मिला.

लेकिन जब रिहायशी इलाकों में प्रदूषण मापने वाले स्टेशनों ने रियल-टाइम डेटा देना बंद कर दिया, तो कम प्रदूषण वाले कुछ इलाकों के डेटा ने एजेंसियों की पोल खोल दी. इससे पता चला कि देश की सर्वोच्च अदालत के दिशा-निर्देशों के बावजूद, एजेंसियां ​​पटाखों से होने वाले प्रदूषण से लोगों को राहत दिलाने में नाकाम रहीं. दक्षिण दिल्ली के कम आबादी वाले इलाके JNU में स्थित एक अन्य स्टेशन पर PM2.5 की मात्रा में अचानक भारी उछाल देखा गया. रात 8 बजे तक JNU में इस पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5) की मात्रा 161 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर थी.

वहीं, पास के ही R K Puram इलाके में यह मात्रा तीन गुना से भी ज़्यादा, यानी 504 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर थी. रात 9 बजे, जब यह स्तर 924 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया, यानी सिर्फ एक घंटे में लगभग दोगुना हो गया. तब आरके पूरम स्टेशन ने डेटा दिखाना बंद कर दिया. दिवाली की रात 11 बजे तक, JNU का ऑनलाइन उपलब्ध डेटा 786 तक पहुंच गया, जो रात 8 बजे के PM2.5 स्तर की तुलना में लगभग 5 गुना ज़्यादा था. इससे पता चलता है कि नियम, दिशा-निर्देश ठीक से लागू नहीं हुए. और जब प्रदूषण सबसे ज्यादा था, तब एजेंसियों ने डेटा देना ही बंद कर दिया.

नेहरू नगर- रात 9 बजे (8 नवंबर) से सुबह 7 बजे (9 नवंबर) के बीच कोई डेटा उपलब्ध नहीं है

आर के पुरम- रात 11 बजे के बाद से अब तक कोई डेटा उपलब्ध नहीं है

द्वारका- रात 9 बजे के बाद से अब तक कोई डेटा उपलब्ध नहीं है

जेएनयू- रात 11 बजे के बाद कोई डेटा उपलब्ध नहीं है

अक्षरधाम- रात 11 बजे के बाद कोई डेटा उपलब्ध नहीं है

एनएसयूटी (पश्चिम दिल्ली)- रात 10 बजे के बाद कोई डेटा उपलब्ध नहीं है

जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, लोधी रोड- रात 11 बजे के बाद कोई डेटा उपलब्ध नहीं है

पटपड़गंज- रात 10 बजे (8 नवंबर) से सुबह 5 बजे (9 नवंबर) के बीच कोई डेटा उपलब्ध नहीं है

मुंडका- रात 9 बजे (8 नवंबर) से सुबह 4 बजे (9 नवंबर) के बीच कोई डेटा उपलब्ध नहीं है

मंदिर मार्ग- रात 11 बजे (8 नवंबर) से सुबह 6 बजे (9 नवंबर) के बीच कोई डेटा उपलब्ध नहीं है

सिर्फ इस साल की ही बात नहीं है

जो लोग दिवाली की शाम को नियमित रूप से इस वेबसाइट को देखते हैं, उनके लिए ऑनलाइन डेटा का अचानक बंद हो जाना कोई हैरानी की बात नहीं है. प्रदूषण के लिहाज से साल की सबसे अहम शाम को आम लोगों को डेटा न देना, एक आम बात हो गई है.

दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के अंतर्गत आने वाली DPCC द्वारा संचालित यह वेबसाइट, पिछली दिवाली की शामों पर भी अक्सर डेटा देना बंद कर देती थी. इसलिए, दिवाली की शाम को एजेंसियों द्वारा अचानक ऑनलाइन डेटा देना बंद कर देने का यह सिलसिला इस साल भी जारी रहा. वे आमतौर पर डेटा न मिलने की वजह तकनीकी खराबी बताते हैं. लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये तकनीकी खराबियां, सत्ता में मौजूद मौजूदा और पिछली सरकारों के काम आती रही हैं- चाहे सत्ता में कोई भी राजनीतिक दल क्यों न हो.

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