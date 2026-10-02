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दिल्ली में 11 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए, जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच DMRC का फैसला, देखें स्टेशन लिस्ट

नई दिल्ली जिले में धारा 163 लागू होने के बाद DMRC ने 11 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री-एग्जिट बंद कर दिए हैं. जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात है और कई क्षेत्रों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए गए हैं.

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दिल्ली में 11 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए, जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच DMRC का फैसला, देखें स्टेशन लिस्ट
जंतर-मंतर प्रदर्शन के बीच 11 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री-एग्जिट बंद, नई दिल्ली में धारा 163 लागू
फाइल फोटो
  • दिल्ली में सुरक्षा अलर्ट, 11 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री-एग्जिट बंद
  • जंतर-मंतर प्रदर्शन के चलते नई दिल्ली में धारा 163 लागू
  • जंतर-मंतर के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन, यात्रियों को एडवाइजरी
क्या प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन की अनुमति मिली है?

दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने 11 स्टेशनों के प्रवेश और निकास बंद कर दिए हैं. कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों के नेताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त से जवाबदेही की मांग को लेकर प्रदर्शन का आह्वान किया गया है. इसके मद्देनजर नई दिल्ली जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और कई इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. साथ ही यातायात और मेट्रो सेवाओं को लेकर भी विशेष व्यवस्थाएं लागू की गई हैं.

11 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री-एग्जिट बंद

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने घोषणा की है कि अगली सूचना तक राजधानी के कई प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास की सुविधा बंद रहेगी.

इन स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, आईएनए, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन शामिल हैं.

हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए राजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा जारी रहेगी.

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नई दिल्ली धारा 163 लागू

दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है. इसके तहत क्षेत्र में सभा, प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों पर निर्धारित प्रतिबंध लागू रहेंगे. पुलिस ने लोगों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है.

जंतर-मंतर पर भारी पुलिस तैनाती

प्रदर्शन की घोषणा के बाद जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. पुलिस बल के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा उपाय एहतियात के तौर पर किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.

जंतर-मंतर और नई दिल्ली जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर दिल्ली पुलिस के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवान भी तैनात किए गए हैं.

पुलिस ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की है और प्रवेश तथा निकास मार्गों के अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए गए हैं, ताकि लोगों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा सके और किसी भी अनधिकृत जमावड़े को रोका जा सके.

ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी 2 अक्टूबर के लिए विशेष यातायात परामर्श जारी किया है. पुलिस के अनुसार जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे. इसका असर कनॉट प्लेस, पटेल चौक, जीपीओ, टॉलस्टॉय मार्ग, जंतर-मंतर रोड, संसद मार्ग और आसपास की सड़कों पर देखने को मिल सकता है. यात्रियों और वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे प्रभावित मार्गों से बचें और यात्रा की योजना पहले से तैयार करें.

प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार

दिल्ली पुलिस ने गांधी जयंती के अवसर पर जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. अधिकारियों ने बताया कि इसके साथ ही नई दिल्ली क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. यह प्रदर्शन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA), राज्यसभा सांसद मनोज झा और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण की ओर से बुलाया गया था. प्रदर्शन शुक्रवार सुबह 11 बजे से शुरू होने वाला था. पुलिस सूत्रों के अनुसार इस प्रदर्शन में लगभग 3,000 से 4,000 लोगों के शामिल होने की संभावना जताई गई थी. इसी को देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

क्या है मांग?

प्रदर्शन आयोजकों की मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें या फिर उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जाए. उनका आरोप है कि मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं. आयोजकों ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के प्रबंधन और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि इससे नागरिकों के मतदान अधिकारों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं.
 

लोगों से सहयोग की अपील

ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है. साथ ही लोगों से कहा गया है कि वे डायवर्जन संकेतों और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें, ताकि जाम और अव्यवस्था से बचा जा सके.

राजधानी में अलर्ट

जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं. मेट्रो स्टेशन बंद होने, ट्रैफिक डायवर्जन और निषेधाज्ञा लागू होने से नई दिल्ली क्षेत्र में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रही है. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

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