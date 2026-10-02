Gandhi Jayanti 2026 Wishes: सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलें... इन संदेशों से दें सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं

Happy Gandhi Jayanti 2026 Wishes Images: आज 2 अक्टूबर को देशभर में गांधी जयंती मनाई जा रही है. महात्मा गांधी के विचार आज भी करोड़ों लोगों को सत्य, अहिंसा और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं. गांधी जयंती के अवसर पर लोग एक-दूसरे को शुभकामना संदेश भेजकर बापू के आदर्शों को याद करते हैं. अगर आप भी अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों को गांधी जयंती की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो ये संदेश आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं.

1. सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलें,

महात्मा गांधी के विचारों को अपनाएं

उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन को रोशन करें,

गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

2. खुद वो बदलाव बनकर दिखाएं आज,

जो हम देखना चाहते हैं जग में आज

बापू के इस महान संदेश को सदा निभाएं,

गांधी जयंती की आपको ढेरों शुभकामनाएं

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3. सादगी ही जिनका सबसे सुंदर श्रृंगार था,

सच्चाई और अहिंसा ही जिनका हथियार था.

उस महान राष्ट्रपिता के चरणों में शीश झुकाएं,

गांधी जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं

4. क्रोध को हमेशा ठंडे प्यार से जीतें,

बुराई के अंधेरे को सच्चाई के नूर से जीतें.

बापू की इस पावन सीख को गले से लगाएं,

गांधी जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं.

5. स्वदेशी की राह पर चलकर देश का मान बढ़ाएं,

आत्मनिर्भर भारत के सपने को मिलकर सच बनाएं.

बापू की हर एक सीख को जन-जन तक पहुंचाएं,

गांधी जयंती की आपको ढेरों शुभकामनाएं.

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6. बदला लेने में नहीं, बल्कि माफ करने में शान है,

बापू ने सिखाया कि क्षमा ही वीरों की पहचान है.

इस सीख से अपने जीवन का हर कोना महकाएं,

गांधी जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं.

7. जात-पात के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ें,

एक-दूजे के प्रति मन में सिर्फ प्रेम और आदर रखें.

बापू के अखंड भारत की इस तस्वीर को सजाएं,

गांधी जयंती की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं.

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8. खादी की सादगी और सत्य का अनमोल विचार,

चश्मे और लाठी से जिसने जीत लिया संसार.

उस युगपुरुष की पावन स्मृतियों को नमन कर आएं,

गांधी जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं.

9. सादगी में ही असली सुंदरता है और सच्चाई में ही असली ताकत. बापू के इस जीवन दर्शन को नमन. हैप्पी गांधी जयंती!

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10. एक व्यक्ति के विचार उसकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं. बापू के विचारों को अपने कर्मों में जिंदा रखें. गांधी जयंती की शुभकामनाएं!

11. सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, पर अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है. गांधी जी के इस अनमोल विचार को अपने जीवन में उतारें. गांधी जयंती की शुभकामनाएं!

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