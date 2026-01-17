विज्ञापन
दरवाजे खुलते-बंद होते रहे... दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन में द्वारका से जनकपुरी सेवाओं में देरी

दिल्‍ली मेट्रो का कहना है कि ब्‍लू लाइन के द्वारका से जनकपुरी वेस्‍ट के बीच सर्विस डिस्‍टर्ब हुई, लेकिन कई लोगों को राजीव चौक मेट्रो स्‍टेशन तक भी परेशानी का सामना करना पड़ा. मेट्रो के दरवाजे अपने आप बार-बार खुल रहे थे और बंद हो रहे थे.

  • दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन में द्वारका से जनकपुरी वेस्ट के बीच तकनीकी खराबी के कारण ट्रेनें देरी से चल रही हैं
  • ब्लू लाइन की इस खराबी से सैकड़ों यात्रियों को यात्रा में असुविधा और देरी का सामना करना पड़ रहा है
  • दिल्ली मेट्रो ने बताया कि खराबी केवल द्वारका से जनकपुरी वेस्ट के बीच सीमित है, अन्य स्थानों पर सेवा सामान्य है
दिल्‍ली मेट्रो की ब्‍लू लाइन में शनिवार की सुबह तकनीकी खराबी आ गई, जिससे सैकड़ों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. ब्‍लू लाइन के द्वारका से जनकपुरी वेस्‍ट के बीच सर्विस डिस्‍टर्ब हुई. बताया जा रहा है कि लगभग 10 मिनट तक लोगों परेशानी का सामना करना पड़ा. इस दौरान मेट्रो के दरवाजे बार-बार खुल रहे थे और फिर बंद हो जा रहे थे. दिल्‍ली मेट्रो ने बताया कि खराबी सिर्फ द्वारका से जनकपुरी वेस्‍ट के बीच थी, जिसे जल्‍द ही ठीक कर लिया गया. 

दिल्‍ली मेट्रो का कहना है कि ब्‍लू लाइन के द्वारका से जनकपुरी वेस्‍ट के बीच सर्विस डिस्‍टर्ब हुई, लेकिन कई लोगों को राजीव चौक मेट्रो स्‍टेशन तक भी परेशानी का सामना करना पड़ा. मेट्रो के दरवाजे अपने आप बार-बार खुल रहे थे और बंद हो रहे थे. ऐसे में मेट्रो में बैठे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्‍या रहा है. कुछ लोग ऐसे में घरबरा भी गए. 

हालांकि, लगभग 10 के अंदर इस समस्‍या को डीएमआरसी ने ठीक कर लिया. तब मेट्रो में बैठे लोगों की जान में जान आई. मेट्रो की ब्‍लू लाइन सबसे बिजी लाइनों में से एक है. ऐसे में कई बार इस पर तकनीकी खराबी आ जाती है.  

दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन एक महत्‍वपूर्ण कॉरिडोर है जो द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी (लाइन 3) और यमुना बैंक से वैशाली (लाइन 4) तक चलती है. ये लाइन दिल्ली को नोएडा और गाजियाबाद से जोड़ती है. ऐसे में अगर इस मेट्रो के रूट पर पर खराबी आती है, तो नोएडा और गाजियाबाद जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामन करना पड़ा है.  

