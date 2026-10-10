दिल्ली में CJP के प्रदर्शन के चलते जंतर-मंतर पर अलर्ट, मिंटो रोड, जनपथ रोड पूरी तरह बंद, 57 मेट्रो बंद

दिल्ली में कॉकरोज जनता पार्टी (CJP) ने SIR विवाद और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया है. दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी है. जिसके बाद पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर लिया है. राजधानी के चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबल मुस्तैद हैं. सुबह से 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का फैसला किया गया है. दिल्ली से लगने वाली दूसरे शहरों की सीमाओं पर भारी बैरिकेडिंग की गई है. सुबह से ही पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर नजर आ रही है. इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने सभी 15 जिलों में आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को हिरासत में लिया है, सूत्रों की तरफ से यह जानकारी आई है. सुबह से ही निगरानी बढ़ा दी गई है धारा-163 लागू हैं. ऐसे में यहां नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है.

दिल्ली में कैसा है सुबह का माहौल

दिल्ली में 10 अक्टूबर की सुबह से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है. मध्य दिल्ली और लुटियंस जोन में धारा-163 लागू की गई है, पुलिस ने रात से ही जगह-जगह बैरिकेडिंग की है, आम दिनों की अपेक्षा आज इन इलाकों में सुबह के वक्त चहल पहल भी कम दिखी है, पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनने को मिल रहे हैं.

दिल्ली पुलिस ने वर्दी पर लगाए बॉडी कैमरे

दिल्ली पुलिस ने वर्दी पर बॉडी कैमरे लगाए हैं. यह कैमरे अंधेरे में भी काम करते हैं. पुलिस ने कहा कि यह हमने दूसरों की सुरक्षा के लिए बनाया है. क्योंकि कई बार हाथापाई की स्थिति में दिल्ली पुलिस पर ही आरोप लगा दिए जाते हैं. इसलिए यह बॉडी कैमरे यह बता सकते हैं कि गलती किसी की है. दिल्ली में पुलिस ने 400 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया है.

पुलिस ने अपील की है कि 5 से ज्यादा लोग यहां नहीं जुट सकते हैं. जनपथ रोड, कनॉट प्लेस के इलाकों में सुरक्षा सुबह से ही बढ़ा दी है. वीकेंड होने की वजह से आम तौर पर यहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ रहती है. लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. दिल्ली पुलिस ने करीब 38 हजार सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है. जबकि दिल्ली में आज और कल शराब की दुकानें भी बंद कर दी गई हैं.

जंतर-मंतर पर भारी बैरिकेडिंग

दिल्ली में जंतर-मंतर पर भारी बैरिकेडिंग की गई है. यहां रात से ही पुलिस हाई अलर्ट पर चल रही है. जंतर मंतर पर धारा-163 को लेकर सुबह से ही अनाउंस किया जा रहा है, यहां लोगों को भीड़ नहीं लगाने की सलाह दी गई है.

इसके अलावा दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्यालय पर भी सुबह से ही सुरक्षा बढ़ाई गई हैं. अशोक रोड पर रास्ता बंद किया गया है और यहां बैरिकेडिंग हुई है. चुनाव आयोग के मुख्यालय पर सुबह से ही पुलिसकर्मियों की सुरक्षा बढ़ा दी है.

दिल्ली में 2 दिन शराब दुकानें बंद

दिल्ली में 2 दिन शराब दुकानें भी बंद कर दी गई हैं. 9 और 10 अक्टूबर की रात से ही शराब दुकानें बंद हैं. इसमें भारतीय और विदेशी शराब दुकानें मॉल में भी बंद रखी जाएगी. पुलिस ने अवैध शऱाब कोो लेकर भी सुरक्षा बढ़ाई है. दिल्ली के बॉर्डर इलाकों पर भी पुलिस ने सुरक्षा मुस्तेद कर रखी है.

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