दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शुक्रवार शाम खाटूश्यामजी मंदिर पहुंचीं. उन्होंने बाबा श्याम के दरबार में शीश नवाकर देश और प्रदेश की खुशहाली, सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना की. पहले सालासर बालाजी पहुंचीं. वहां दर्शन पूजन के बाद खाटूश्‍यामजी धाम पहुंचकर धोक लगाईं. आम आदमी की तरह लाइन में लगकर दर्शन क‍िया. उन्होंने कहा कि वर्षों की मन्नत पूरी हुई.

बाबा श्याम की विशेष आरती कीं

मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मोहन दास सिंह चौहान और मंत्री मानवेन्द्र सिंह ने विधि-विधान से पूजन करवाया. पूजा के दौरान मुख्यमंत्री ने बाबा श्याम के दरबार में विशेष आरती कर प्रदेशवासियों के लिए मंगलकामना कीं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दर्शन के बाद कहा कि खाटूश्यामजी आस्था और विश्वास का बड़ा केंद्र है. यहां आकर मन को अद्भुत शांति मिलती है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्वागत किया.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

उन्होंने बाबा श्याम से सभी के जीवन में सुख-शांति और समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना की. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. एएसपी दीपक गर्ग ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही. पुलिस बल के जवान तैनात रहे. श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुचारू रूप से संचालित किया गया. मुख्यमंत्री के खाटूश्यामजी आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं व श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल रहा.

खाटूश्यामजी में किया रात्रि विश्राम

द‍िल्‍ली की सीएम रेखा गुप्‍ता खाटूश्‍यामजी में ही रत्र‍ि व‍िश्राम कीं. इसके बाद दौसा मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने जाएंगी. मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के बाद द‍िल्‍ली वापस चली जाएंगी.

खाटूश्यामजी से बीएल सरोज की रिपोर्ट...

