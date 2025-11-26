विज्ञापन
PAK आर्मी अधिकारी का नंबर और अफगानिस्तान दूतावास से संपर्क... संभाजीनगर से संदिग्ध महिला गिरफ्तार, पुलिस  अब तलाश रही दिल्ली धमाके से कनेक्शन

पुलिस ने कोर्ट ने को बताया है कि महिला खुदको आईएएस बता रही थी लेकिन उसका ये दावा फर्जी है. पुलिस को महिला के घर से 19 करोड़ रुपये का एक चेक और 6 लाख रुपये का एक दूसरा चेक भी मिला है.

संभाजीनगर:

दिल्ली बम धमाके की जांच अभी जारी है. बीते 15 दिनों दिल्ली पुलिस समेत देश की अन्य जांच एजेंसियों ने अलग-अलग राज्यों से कई संदिग्धों की गिरफ्तारी की है. इसी क्रम में संभाजीनगर से पुलिस ने एक संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया है. महिला के पास से पुलिस को पाकिस्तान सेना के अधिकारी के नंबर भी मिले हैं. पुलिस को आशंका है कि इस महिला का दिल्ली धमाके से कोई ना कोई कनेक्शन है. पुलिस फिलहाल इसकी जांच कर रही है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस दिन दिल्ली में धमाका हुआ था उस दौरान ये महिला दिल्ली में ही मौजूद थी. 

पुलिस ने महिला को कोर्ट में पेश करते हुए कोर्ट को कई अहम जानकारी भी दी है. पुलिस ने कोर्ट ने को बताया है कि महिला खुदको आईएएस बता रही थी लेकिन उसका ये दावा फर्जी है. पुलिस को महिला के घर से 19 करोड़ रुपये का एक चेक और 6 लाख रुपये का एक दूसरा चेक भी मिला है. महिला के पास से पुलिस को 10 अंतरराष्ट्रीय नंबर भी मिले हैं. इन नंबरों में अफगानिस्तान और पेशावर का भी उल्लेख है. इतना ही नहीं पुलिस को महिला के पास से पेशावर आर्मी कैंटोनमेंट बोर्ड और अफगानिस्तान दूतावास कार्यालय का भी नंबर मिला है. 

पुलिस ने जब महिला के फोन को जांचा तो पता चला कि वह काफी समय से एक पाकिस्तानी शख्स से व्हाट्सएप पर बात कर रही थी. लेकिन अब वो चैट डिलीट हो चुकी है. पुलिस उस चैट को भी वापस हासिल करने की तैयारी कर रही है. जांच में पता चला है कि वह हाल के दिनों में कई बार जोधपुर और दिल्ली की हवाई यात्रा कर चुकी है. कोर्ट ने पुलिस की दलील सुनने के बाद महिला को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. इस महिला से आईबी और एनआईए के अधिकारी भी पूछताछ कर रहे हैं. (इनपुट मोसीन शेख) 

