डेटोनिएटर, ट्रिगर और फिर विस्फोट... दिल्ली धमाके के लिए आतंकी के जूते में ये कैसी तकनीक? इनसाइड स्टोरी

NIA ने इस मामले की जांच अभी तक कई संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है. NIA ने दिल्ली बम धमाके में शामिल आत्मघाती आतंकी उमर के करीबी साथी को भी श्रीनगर से गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है.

  • दिल्ली बम धमाके की जांच में पुलिस और अन्य एजेंसियों ने घटनास्थल से आत्मघाती हमलावर का एक जूता बरामद किया है
  • जूते की जांच में पता चला है कि इसमें ट्रिगर मैकेनिज्म से डेटोनेटर ऑन करने का उपकरण इस्तेमाल हुआ था
  • सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार जैश के आतंकी उमर मोहम्मद ने शूज में मेटल पदार्थ लगाकर धमाका किया था
नई दिल्ली:

दिल्ली बम धमाके को लेकर पुलिस की जांच अभी जारी है. इस मामले की पड़ताल में दिल्ली पुलिस के साथ-साथ कई और जांच एजेंसियां भी लगी हैं. धमाके वाले दिन पुलिस और फोरेंसिक विभाग ने घटनास्थल से कई अहम सूबत इकट्ठा किए थे. इन सबूतों की जांच के बाद अब एक के बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं. सूत्रों के अनुसार घटनास्थल से जांच एजेंसियों को आत्मघाती हमलावर का एक जूता भी मिला है. इस जूते की जांच के बाद खुद जांच एजेंसियां दंग रह गई हैं.

दरअसल, सूत्रों की मानें तो ये जूता बेहद खास है. खास इसलिए क्यों कि कहा जा रहा है इस जूते की मदद से आतंकी ट्रिगर मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर डेटोनेटर को ऑन कर इस विस्फोट को अंजाम दिया है. हालांकि, अभी इसे लेकर जांच चल रही है और आधिकारिक तौर पर इसे लेकर कोई बयान नहीं आया है. 

आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों के पुख्ता सूत्रों ने NDTV को बताया कि जैश का आतंकी उमर मोहम्मद एक 'शू बॉम्बर ' हो सकता है. सुरक्षा एजेंसियों को ब्लास्ट स्पॉट से उमर मोहम्मद की i20 कार में ड्राइविंग सीट के नीचे के राइट फ्रंट टायर से एक शूज बरामद हुआ है. इस शूज में एक मैटल नुमा पदार्थ मिला है, जिससे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है. ऐसा अब तक की जांच में लग रहा है. TATP के ट्रेसेस ब्लास्ट स्पॉट पर टायर और शूज से भी बरामद किए गए हैं. जैश के आतंकियों ने बड़े धमाके की प्लानिंग के लिए भारी तादात में TATP जमा कर रखा हुआ था, इस बात की भी तस्दीक हुई है.

इस बम धमाके की जांच NIA भी कर रही है. बीते कुछ दिनों में NIA ने कई सदिंग्ध लोगों और आतंकियों को गिरफ्तार किया है. NIA ने इस मामले में आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर के सहयोगी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आतंकी की पहचान जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश के रूप में की गई है. वह जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड इलाके का रहने वाला है.

NIA की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. आरोप है कि जासिर आतंकी वारदातों के लिए तकनीकी मदद देता था.वह ड्रोन मॉडिफाई करता था ताकि उन्हें हमले में इस्तेमाल किया जा सके.यहां तक कि वह रॉकेट बनाने की कोशिश भी कर रहा था. जांच में पता चला है कि जासिर ने धमाका करने वाले आतंकी उमर उन नबी के साथ मिलकर इस हमले की तैयारी की थी. 

