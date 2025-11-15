विज्ञापन
दिल्ली धमाका मामला: आतंकी उमर मोहम्मद की नई फोटो सोशल मीडिया पर क्यों हो रही वायरल, पढ़ें

पुलिस की जांच में पता चला है कि दिल्ली धमाके के समय उमर मोहम्मद उस सफेद हुंडई i20 कार को चला रहा था. पुलिस इस मामले में अभी अन्य संदिग्ध लोगों की तलाश में भी है.

नई दिल्ली:

दिल्ली में हुए बम धमाके को लेकर पुलिस की जांच अभी जारी है. दिल्ली पुलिस के साथ-साथ कई राज्यों की पुलिस इस धमाके के बाद से आतंकियों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है. इस मामले में देश के अलग-अलग राज्यों से कई संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है. जिनसे फिलहाल जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं. इस पूछताछ के बीच अब इस हमले से जुड़े एक आतंकी की नई तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. 

पुलिस सूत्रों के अनुसार जिस आतंकी की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, उसकी पहचान उमर मोहम्मद के रूप में की गई है. कहा जा रहा है कि इसी आत्मघाती हमलावर ने इस धमाके को अंजाम दिया था.आतंकी उमर मोहम्मद की जो तस्वीर सामने आई है उसमें वो डॉक्टर की पोशाक में दिख रहा है. 

पुलिस की जांच में पता चला है कि दिल्ली धमाके के समय उमर मोहम्मद उस सफेद हुंडई i20 कार को चला रहा था. उमर का जन्म 1989 में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुआ था. वह फ़रीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था, जिसकी अब जांच चल रही है और कई अन्य डॉक्टर भी आतंकी आरोपों का सामना कर रहे हैं. सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हुए, पुलिस ने उस पूरे मार्ग को मैप किया है जो उसने 10 नवंबर को दिल्ली के चांदनी चौक तक जाते समय लिया था. डीएनए परीक्षण के बाद उसकी पहचान की पुष्टि की गई थी.

जांचकर्ता आतंकी साजिश की कड़ियां जोड़ने के लिए और सीसीटीवी फुटेज की तलाश जारी रखे हुए हैं. जब वह अल फलाह विश्वविद्यालय में काम करते थे, तब उन्होंने 29 अक्टूबर को शहर के एक डीलर से i20 खरीदा था. उन्होंने इसे उसी दिन प्रदूषण जांच के लिए निकाला था और फिर अगले 12 दिनों के लिए पार्क किया था. 

पुलिस सूत्रों के अनुसार जांच में पता चला है कि डॉक्टर मुजम्मिल शकील और आदिल राथर और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद फरीदाबाद से 2,900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ था. इससे मोहम्मद घबरा गया और वह i20 में शहर से भाग गया. 

फरीदाबाद से भागकर वह पहले हरियाणा के मेवात से होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचा. इसके बाद उन्होंने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे लिया. उन्होंने एक ढाबे पर रात बिताई और कार में ही सो गए. अगली सुबह वह दिल्ली लौट आये। सोमवार सुबह 8:13 बजे सीसीटीवी कैमरे में उसे बदरपुर टोल पार करते हुए देखा गया. 

उमर मोहम्मद को दिल्ली में लगभग 50 स्थानों पर सीसीटीवी में देखा गया है, जिससे पता चलता है कि वह सुबह से दोपहर 3 बजे तक शहर में घूमा था.दिल्ली में उन्हें सबसे पहले पूर्वी जिले में देखा गया था.इसके बाद उन्होंने मध्य जिले में रिंग रोड और फिर उत्तरी जिले की यात्रा की. कथित तौर पर वह उत्तर पश्चिम जिले के अशोक विहार में भोजन के लिए रुके थे. 

