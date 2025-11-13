दिल्ली के लाल किले के करीब हुए विस्फोट से पहले विस्फोटकों से लदी कार कई राजधानी के कई इलाकों से लेकर गुजरा था आतंकी उमर मोहम्मद. एक नए वीडियो में उमर कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में 10 नवंबर को 2 बजकर 5 मिनट पर ये कार दौड़ती नजर आ रही है. उमर मोहम्मद ही इस i-20 कार को दौड़ा रहा था.

कई इलाकों से गुजरा था उमर

गौरतलब है कि कनॉट प्लेस संसद भवन से महज 3 किलोमीटर ही दूर है. दिल्ली में ब्लास्ट करने से पहले उमर कई इलाकों में इस कार से गया था. इसके बाद उनसे लाल किला के मेट्रो के गेट नंबर 1 की रेडलाइट पर उसकी कार में ब्लास्ट हुआ था. इस ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हुई है जबकि कई लोग घायल हुए हैं.

ब्लास्ट वाले दिन i20 कार में Connaught Place में दिखा था आतंकी डॉ. उमर, जानकारी सामने आई है कि उमर धमाके के दिन दोपहर 2 बजे दिल्ली के CP में भी नज़र आया था. जिसका CCTV वीडियो भी सामने आ गया है.#breakingnews #delhiblast pic.twitter.com/jVLXemlKb1 — NDTV India (@ndtvindia) November 13, 2025

कनॉट प्लेस में दिखी i20 कार

नए वीडियो में दिख रहा है कि कार कनॉट प्लेस इलाके में आराम से गुजर रही है. सफेद कलर की i20 कार को उमर चला रहा था. जिस समय कार कनॉट प्लेस से गुजर रही थी, उस वक्त सड़क पर उतनी भीड़ नहीं दिख रही है. गौरतलब है कि 10 नवंबर की शाम 6 बजकर 52 मिनट पर लाल किले के करीब सफेद रंग की i20 कार में धमाका हुआ था.

इस ब्लास्ट में कार चला रहे उमर मोहम्मद भी मारा गया. उमर मोहम्मद की पहचान उसके और उसके परिवार के डीएनए मिलान से हो गया है. उमर मोहम्मद की ब्लास्ट से पहले की कई तस्वीर भी सामने आई है, जहां वो तुर्कमान गेट के पास मस्जिद में गया था. फैज इलाही मस्जिद में वो गया था और 10 मिनट में रुका रहा था. धमाके से पहले वो एक कार पार्किंग में करीब 3 घंटे तक रुका रहा। इसके बाद वो कार लेकर लाल किले की लाल बत्ती पर पहुंचा था.