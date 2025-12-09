विज्ञापन
दिल्ली ब्लास्ट मामला: NIA को मिली मुख्य आरोपी नासिर बिलाल की कस्टडी, होंगे कई बड़े खुलासे

दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में नासिर बिलाल की गिरफ्तारी से जांच को नई दिशा मिलेगी और इस साजिश में शामिल दूसरे चेहरों का भी जल्द खुलासा हो सकता है.

Read Time: 2 mins
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिल्ली में हुए लाल किला ब्लास्ट मामले में अपनी कार्रवाई तेज करते हुए एक बड़ी गिरफ्तारी की है. NIA ने हाल ही में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी नासिर बिलाल को मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. जांच एजेंसी ने कोर्ट से नासिर बिलाल की कस्टडी की मांग की ताकि उससे विस्फोट से जुड़ी साजिश, फंडिंग के सोर्स और उसके सहयोगियों के बारे में गहन पूछताछ की जा सके. कोर्ट ने NIA की अपील को मानते हुए आरोपी नासिर बिलाल को 7 दिनों की NIA कस्टडी में भेज दिया है.

NIA कर रही है गहन जांच

यह गिरफ्तारी दिल्ली में हुए सनसनीखेज ब्लास्ट मामले में एक अहम कड़ी मानी जा रही है. NIA इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि घटना के पीछे की पूरी साजिश को उजागर किया जा सके. जांच एजेंसी अब नासिर बिलाल से कस्टडी के दौरान विस्फोट को अंजाम देने की योजना, विस्फोटकों की सप्लाई और इस मामले से जुड़े दूसरे पहलुओं पर पूछताछ करेगी.

माना जा रहा है कि नासिर बिलाल की गिरफ्तारी से जांच को नई दिशा मिलेगी और इस साजिश में शामिल दूसरे चेहरों का भी जल्द खुलासा हो सकता है.

पूछताछ में हुए कई बड़े खुलासे

इससे पहले दिल्ली ब्लास्ट आतंकी मॉड्यूल में शामिल लेडी आतंकी डॉ.शाहीन सईद और डॉ.मुजम्मिल शकील ने जांच एजेंसियों की पूछताछ में पूरे नेटवर्क का सरगना डॉ.उमर नबी को बताया था. आतंकी डॉ. नबी ने 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के बाहर विस्फोट से भरी कार के साथ खुद को उड़ा लिया था.

पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि अस्पताल के कर्मचारी और इलाज के लिए आने वाले लोगों को नेटवर्क में शामिल करने का प्लान उमर का था. उसका मकसद था कि लोकल सपोर्ट पाकर आसानी से काम हो सके और किसी को शक न हो. 

