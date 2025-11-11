दिल्ली में 14 साल बाद कैसे हुआ आतंकी हमला, फरीदाबाद से लखनऊ तक रेड, जानें क्या हैं दिल्ली ब्लास्ट के 10 बड़े अपडेट

Delhi Blast News: दिल्ली में 10 अक्टूबर को हुए बम धमाके के दूसरे दिन मंगलवार को जांच एजेंसियों को अहम सुराग हाथ लगे हैं. जांच एजेंसियों ने पुलवामा-अनंतनाग से लेकर फरीदाबाद, लखनऊ तक छापेमारी की है. सूत्रों से पता चला है कि डॉ. उमर मोहम्मद ही वो कार सवार था, जिसने बम धमाके को अंजाम था. उसने आत्मघाती हमले को अंजाम देकर ये धमाका किया था. वहीं यूपी और हरियाणा में भी संदिग्धों के घर छापेमारी हुई है. इसमें फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के जैश ए मोहम्मद की भारत में महिला विंग की कमांडर होने की बात भी सामने आई है.

1. दिल्ली ब्लास्ट फिदायीन हमला था?

जांच में सूत्रों से पता चला है कि कार उमर मोहम्मद ही चला रहा था और ये फिदायीन हमला हो सकता है. सूत्रों ने बताया कि डॉ. उमर मोहम्मद कश्मीर के पुलवामा से ताल्लुक रखता है और फरीदाबाद में जो आतंकी मॉड्यूल पकड़ा गया था, उसमें शामिल डॉ. मुजम्मिल का वो करीबी था. कार में शव के टुकड़े और हाथ के टुकड़े मिले. पास के जैन मंदिर में भी कुछ अवशेष मिले हैं. उमर मोहम्मद की मां का डीएनए सैंपल लिया गया है और उससे पहचान होगी कि क्या शव उमर मोहम्मद का था.

डॉ. उमर मोहम्मद, आदिल अहमद...दिल्ली बम ब्लॉस्ट के 7 किरदार, जानिए टेरर नेटवर्क की पूरी कुंडली

2. कार का रूट मैप सामने आया

कार ने 8.13 बजे फरीदाबाद से दिल्ली सीमा में प्रवेश किया था. 8.20 बजे ओखला पेट्रोल पंप पर कार स्पॉट हुई. 3.19 बजे कार लाल किला पार्किंग कांप्लेक्स में पहुंची. 3:18 बजे कार पार्किंग में घुसी. 6:28 बजे कार बाहर निकली. 6.52 बजे कार बम धमाका हुआ.

3. अमित शाह ने बैठक की थी

दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई. इसमें सुरक्षा एजेंसियों और एनआईए, आईबी जैसी जांच एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए. पीएम मोदी के स्वदेश लौटने के बाद बुधवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक भी हो सकती है.

4. अल फलाह यूनिवर्सिटी में रेड

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस ने रेड डाली. 800 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम ने यहां सर्च ऑपरेशन छेड़ा. साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. डॉ. मुजम्मिल और डॉ. उमर मोहम्मद दोनों ही इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे. उमर मोहम्मद फरीदाबाद की अल फलह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर और और आदिल और मुजम्मिल का काफी करीबी है.

5. तीन घंटे तक कार में ही बैठा रहा हमलावर

कार पार्किंग में 3:18 बजे घुसी और 6:28 मिनट पर बाहर निकली. इस दौरान कार का ड्राइवर 1 सेकंड के लिए भी बाहर नहीं निकला. पुलिस ने कार के फुटेज की आगे करीब 22 किलोमीटर तक जांच की. पता चला कि कार बदरपुर बॉर्डर से दाखिल हुई थी. इसके बाद आश्रम,सराय काले खां,आइटीओ होते हुए लाल किले की पार्किंग में पहुंची.

Delhi Blast LIVE : फरीदाबाद से अरेस्ट हुई जैश की महिला विंग हेड डॉ शाहीन की तस्वीर आई सामने

6. कार किसको किसको बेची गई

जांच में पता चला है कि कार गुरुग्राम के रहने वाले एक शख्स सलमान की है. सलमान ने ये गाड़ी ओखला में देवेंद्र को बेची. देवेंद्र ने गाड़ी अंबाला के एक शख्स को बेची. अंबाला से गाड़ी पुलवामा पहुंची ,जहां आमिर और तारिक और उमर राशिद का कनेक्शन सामने आया. जम्मू कश्मीर पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है. जांच में पता चला है कि आमिर ने गाड़ी पुलवामा के रहने वाले उमर मोहम्मद को दी थी.

7.डॉक्टर शाहीन के पास जैश की महिला विंग की कमान

फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीना को जैश आतंकी संगठन का भारत मे महिला विंग और रिक्रूटमेंट तैयार करने जिम्मा सौंपा गया था. जमात उल मोमीनात महिला विंग है जैश की जिसकी भारत मे कमान डॉक्टर शाहीना को सौंपी गई थी. सादिया अहजर मसूद अहजर की बहन है जो पाकिस्तान में जैश की महिला विंग की हेड है. सादिया अजहर का पति यूसुफ अजहर कंधार हाईजैक में एक मास्टरमाइंड था.

8. यूपी में एटीएस रेड

दिल्ली में हुए धमाके के बाद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में एटीएस ने रेड की है. फरीदाबाद मॉड्यूल में गिरफ्तार आदिल के करीबियों की खोजबीन में ये छापेमारी की गई. लखनऊ में डॉ. परवेज के घर पर भी एटीएस ने छापेमारी की. परवेज को मुजम्मिल का करीबी बताया जा रहा है.

9. मारे गए लोग कौन

दिल्ली में मारे गए लोगों में अमरोहा के दो दोस्त अशोक कुमार और लोकेश अग्रवाल शामिल हैं. इसके अलावा दिल्ली के दवा कारोबारी अमर कटारिया की भी मौत हुई है. एक शख्स पंकज सैनी की भी मौत हुई है. बाकी अन्य शवों की शिनाख्त हो रही है.

10 अक्टूबर को क्या हुआ था

दिल्ली में सोमवार को लाल किले के गेट के सामने एक I 20 मूविंग कार में शाम 6:52 बजे जोरदार धमाका हुआ था. धमाके के बाद 10 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुंच गई थी. मौके पर NSG,NIA,,हरियाणा पुलिस और यूपी एटीएस की टीम भी पहुंची थी. NSG की टीम ने मौके से फॉरेसिक सैंपल उठाए थे. धमाके का असर करीब 200 मीटर तक था. पुलिस ने आई 20 कार के रूट को चेक किया तो पता चला कि कार लाल किले की पार्किंग में ब्लास्ट के पहले 3 घंटे तक खड़ी थी.