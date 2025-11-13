Delhi Blast: सीरियल ब्लास्ट से दिल्ली दहलाने की थी साजिश, पूरा टेरर प्लान सामने आया, जानें आज के बड़े अपडेट्स

सीरियल ब्लास्ट की थी तैयारी: शीर्ष खुफिया सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि जैश का आतंकी मॉड्यूल कई चरणों में दिल्ली एनसीआर में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रच रहा था. पूछताछ में आतंकियों ने ये बताया है. 1 : बताया कि पहले जैश का ये टेरर मॉड्यूल बना. 2. फिर हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम से आईईडी और बारूद के लिए कच्चा माल खरीदा गया. 3: घातक आईईडी बनाने के साथ रेकी करने का काम शुरू किया गया. 4: रेकी के बाद आतंकी मॉड्यूल के सदस्यों के बीच बारूद का जखीरा बांटा गया. 5: दिसंबर में दिल्ली में 6 से 7 स्थानों पर बम धमाकों को अंजाम देने की योजना थी. पूरी खबर पढ़ें....

उमर ही निकला दिल्ली ब्लास्ट का हमलावर : दिल्ली ब्लास्ट की जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले की पहचान हो गई है. कार डॉक्टर उमर ही चला रहा था. कार सवार के अवशेष 100 फीसदी उसके परिवार वालों के DNA से मैच हो गया है. मां और भाई के डीएनए से मिलान हो गया है. पूरी खबर पढ़ें...

हमलावर की नई तस्वीर: उमर मोहम्मद की नई तस्वीर भी सामने आई है, जहां वो तुर्कमान गेट के पास मस्जिद में गया था. फैज इलाही मस्जिद में वो गया था और 10 मिनट में रुका रहा.

तुर्की में था आका: उमर मोहम्मद का तुर्की के अंकारा में बैठे अपने हैंडलर का कोडनेम UKasa था. वो सेशन ऐप के जरिये लगातार संपर्क में था. मार्च 2022 में कुछ लोग भारत से अंकारा गए थे. संदेह है कि उमर, मुजम्मिल समेत फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में पकड़े दूसरे आरोपी भी उसके साथ गए थे. जैश ए मोहम्मद के आकाओं से वहां उन्हें जरूरी निर्देश मिले. एनआईए इस केस में तुर्की सरकार से सहयोग मांग सकती है.

अल फलाह यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में: फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल केस की जांच कर रही जांच एजेंसियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से कई तरह के दस्तावेज मांगे हैं. यूनिवर्सिटी से डॉक्टर उमर, मुजम्मिल और शाहीन से जुड़े रिकॉर्ड मांगे गए हैं. यूनिवर्सिटी की जमीन के कागजात, अल फलाह ट्रस्ट से जुड़े सभी दस्तावेज भी तलब किए हैं.

टेरर फंडिंग की जांच: आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल की टेरर फंडिंग की एजेंसियां जांच कर रही हैं. लेडी डॉक्टर शाहीन को जैश से फंडिंग मिलती थी. वो पश्चिमी यूपी में सहारनपुर और हापुड़ में महिलाओं की भर्ती करने में जुटी थी. वो दिल्ली से सटे वेस्ट यूपी के इलाकों में स्लीपर सेल का मॉड्यूल तैयार करने की फिराक में थी. शाहीन के अलावा आदिल और उमर, डक्टर मुजम्मिल के खाते भी खंगाले जा रहे हैं. जकात के नाम पर इकट्ठा फंड का इस्तेमाल विस्फोटक खरीदने जैसे कामों में किया गया

फरीदाबाद जिले के खंडावली में दिल्ली लाल किला विस्फोट मामले से जुड़ी संदिग्ध लाल फोर्ड इकोस्पोर्ट कार मिलने के बाद एनएसजी कमांडो घटनास्थल पर पहुंचे थे.

आतंकी उमर का कार रूट: सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी उमर नबी का कार रूट पता चला है. लालकिले धमाके का आरोपी डाक्टर उमर फरीदाबाद से भागने के बाद मेवात होते हुए फिरोजपुर पहुंचा था. उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के रूट से दिल्ली की तरफ आ रहा था.

50 सीसीटीवी फुटेज में कैद- दिल्ली पुलिस के पास डॉ. उमर के करीब 50 जगहों के सीसीटीवी फुटेज है. उमर नबी फरीदाबाद से दिल्ली आने के बाद चक्कर लगाता रहा. 3 बजे लाल किला मेट्रो पहुंचने के पहले वो घूमता रहा. फरीदाबाद में भी वो घूमा. फिर दोबारा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के पास मस्जिद गया और फिर 3 :19 बजे उत्तरी जिले के लाल किला पार्किंग पहुंचा.

लाल कार की जांच: फरीदाबाद के खंदावली गांव में लाल कलर की इको स्पोर्ट्स गाड़ी की जांच में एनएसजी कमांडो और अन्य संबंधित एजेंसियां जुटी हैं. मंगलवार रात को ये गाड़ी खड़ी की गई है. खंदावली गांव में बीते 12 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया कार की बारीकी से जांच की जा रही है. मौक़े पर NIA, NSG का बम स्क्वायड, हरियाणा क्राइम ब्रांच की टीमें मौजूद हैं. गाड़ी का नंबर DL10CK0458 है राजौरी गार्डेन के अथारिटी में रजिस्टर्ड है. गाड़ी 7 साल 11 महीना पुरानी है.

अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 आतंकियों का मीटिंग प्वाइंट बनी थी. मुजम्मिल की डायरी से ये राज खुले हैं. बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में दिल्ली समेत यूपी के कई ठिकानों में बम धमाके करने की साजिश रची गई थी. ये 13 नंबर कमरा पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल का था और यहां दूसरे आतंकी डॉक्टर्स के साथ वो मीटिंग किया करता था. यूनिवर्सिटी से लैब से कुछ केमिकल किस तरह से यूनिवर्सिटी से बाहर मुजम्मिल के कमरे पर ले जाने है सब इसी कमरे में तय होता था.

कमरा नंबर 13: अल फलाह यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल के कमरे से कई पेन ड्राइव बरामद की गई हैं. डॉक्टर उमर उन नबी और शाहीन यूनिवर्सिटी लैब से केमिकल अरेंज करके फरीदाबाद के धौज और तगा गांव में भेजे थे.फोरेंसिक टीम ने कमरा नंबर 13 से और लैब से कुछ केमिकल बरामद किए हैं. कम मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और ऑक्साइड मिलाकर विस्फोटक तैयार किया गया.