अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में 10 दिनों तक खड़ी थी i20 कार, जानिए अब क्या हुआ नया खुलासा?

दिल्ली में हुए रेड फोर्ट ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को बड़ा सुराग मिला है. अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में पिछले 10 दिनों से खड़ी एक i20 कार ने इस पूरे मॉड्यूल की परतें खोल दी हैं. जानकारी के मुताबिक, यह कार डॉ. उमर की थी और 29 अक्टूबर को खरीदी गई थी. उसी दिन इसे पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के लिए बाहर ले जाया गया था. सीसीटीवी फुटेज में तीन संदिग्ध लोग कार के साथ नजर आए थे.

क्या जल्दीबाजी में हुई घटना?

शक है कि यह i20 कार 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक यूनिवर्सिटी कैंपस में पार्क रही. खास बात यह है कि यह कार डॉ. मुज़म्मिल की स्विफ्ट के बगल में खड़ी थी, जो डॉ. शहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है. 10 नवंबर की सुबह, घबराए हुए डॉ. उमर ने कार को कैंपस से बाहर निकाला. इसके बाद यह कार पहले कनॉट प्लेस, फिर मयूर विहार इलाके में देखी गई और अंत में चांदनी चौक की सुनेहरी मस्जिद पार्किंग में खड़ी मिली.

क्या विदेश से हो रहा था कंट्रोल?

जांच एजेंसियों का दावा है कि इस मॉड्यूल का हैंडलर विदेश से ऑपरेट कर रहा था. फॉरेंसिक जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट के साथ हाई-ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया. यह साफ संकेत है कि साजिश बेहद संगठित और खतरनाक थी.

दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क के विदेशी कनेक्शन की पड़ताल में जुट गई हैं. माना जा रहा है कि कार और उससे जुड़े लोगों की गतिविधियों से इस मॉड्यूल के कई राज सामने आ सकते हैं. फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल सबूतों के आधार पर संदिग्धों की तलाश तेज कर चुकी हैं.

