Delhi Blast: दिल्ली में बम धमाके के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां हरकत में हैं और छापेमारी चल रही है, इसी बीच दिल्ली में कुछ जगहों को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है.

चांदनी चौक से लेकर मेट्रो स्टेशन तक, लाल किला धमाके के बाद दिल्ली में क्या-क्या बंद है?
दिल्ली में क्या क्या रहेगा बंद

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए धमाके के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. दिल्ली और बाकी राज्यों में सुरक्षा बढ़ाई गई है और हर चीज की तलाशी ली जा रही है. फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद होने के ठीक बाद दिल्ली में बम धमाका हुआ है, जिसके बाद अब संदिग्धों की धर पकड़ हो रही है और कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है. दिल्ली पर आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए कई जगहों को बंद रखा गया है. आइए जानते हैं कि दिल्ली में आज क्या-क्या बंद है और कब तक पाबंदियां रहेंगीं. 

तीन दिन के लिए लाल किला बंद 

दिल्ली में लाल किले के ठीक बाहर ये धमाका हुआ है, ऐसे में इस जगह को पूरी तरह से सील कर दिया गया है. बताया गया है कि तीन दिन के लिए लाल किला बंद रखा जाएगा. फिलहाल इस जगह पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है. माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक यहां पर आम लोगों की एंट्री को बंद रखा जाएगा. दिल्ली मेट्रो की तरफ से भी बताया गया है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा. 

चांदनी चौक भी बंद 

लाल किले में धमाके के बाद से ही दिल्ली के सबसे बड़े मार्केट चांदनी चौक को भी बंद कर दिया गया था. चांदनी चौक मार्केट एसोसिएशन की तरफ से बताया गया है कि बाजार मंगलवार 11 नवंबर को पूरी तरह से बंद रहेगा. बता दें कि चांदनी चौक लाल किले से लगा हुआ है और यहां रोजाना हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं. सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल इस मार्केट को भी बंद रखा गया है. 

कई जगहों पर सिक्योरिटी टाइट

दिल्ली में धमाके के बाद कई मुख्य बाजारों और मेट्रो स्टेशनों पर सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई है. रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डे और बाकी जगहों पर पुलिस की भारी तैनाती है. संदिग्ध लोगों की तलाशी ली जा रही है और जरूरत पड़ने पर हिरासत में भी लिया जा सकता है. 

