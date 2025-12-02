25 किलोमीटर तक उड़ने वाला मोडिफाइड ड्रोन बना रहे थे ...दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी दानिश के फोन ने उगले राज

दिल्ली ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हो गई थी. अब इस आतंकी ब्लास्ट की साजिश परत-दर-परत सामने आ रही है. सलाखों के पीछे बैठे आतंकी दानिश के फोन ने वो राज़ खोले हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों को हिला रहे हैं. सूबों के मुताबिक डिलीट की गई हिस्ट्री से निकले सबूत बताते हैं कि यह सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, बल्कि हाई-टेक आतंकी नेटवर्क की साजिश थी. फोन की दर्जनों तस्वीरें और वीडियो यह तस्दीक कर रहे हैं कि दानिश और उसके साथी हमास पैटर्न पर ड्रोन हमले की तैयारी कर रहे थे.

ड्रोन को बना रहे थे घातक हथियार

ऐसे ड्रोन, जो 25 किलोमीटर तक उड़ान भर सकें और विस्फोटक लेकर किसी भी बड़े टारगेट को तबाह कर दें. यही नहीं, फोन में रॉकेट लॉन्चर की तस्वीर और विस्फोटक लगाने के तरीके वाले वीडियो भी मिले हैं. इन वीडियो को एक ऐप के ज़रिए भेजा गया था, जिसमें विदेशी नंबरों की मौजूदगी ने जांच को अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क तक पहुंचा दिया. यह नया और सनसनीखेज खुलासा बताता है कि आतंकी अब सिर्फ बंदूक और बम तक सीमित नहीं हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी को हथियार बनाकर देश की सुरक्षा को नई चुनौती दे रहे हैं.

फोन में क्या कुछ मिला

सूत्रों के मुताबिक आतंकी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश दानिश के फोन से कई अहम खुलासे हुए, जिससे अहम सबूत मिले. आतंकी दानिश के फोन से मिली दर्जनों ड्रोन की फ़ोटो मीली है, ये तस्वीरें हमास पैटर्न वाली ड्रोन की तस्वीरे है. आंतकी दरअसल ड्रोन को मोडिफाइड ड्रोन बनाने की फिराक में थे. .दानिश के फोन से ड्रोन की तस्वीरों के अलावा रॉकेट लांचर की भी तस्वीरे मिली

ड्रोन मोडिफाइड करने में माहिर दानिश

NIA जांच में सामने आया की आतंकी दानिश ड्रोन मोडिफाइड में माहिर था, दानिश के फोन से दर्जनों वीडियो मिले हैं ड्रोन से जुड़े कुछ ऐसे संदिग्ध वीडियो भी मिले जिसमे ड्रोन में विस्फोटक कैसे लगाए उसकी भी जानकारी दी जा रही है. ये सभी वीडियो एक ऍप के ज़रिए दानिश तक पहुचाई गयी थीजांच में सामने आया की ऍप में कुछ विदेशी नंबर भी जांच एजेंसियों को मिले है