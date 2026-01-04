विज्ञापन
ट्रंप कर सकते हैं तो आप भी पाकिस्तान से 26/11 के आतंकियों को उठाकर ले आओ.... पीएम मोदी से ओवैसी ने कही ये बात

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी से कहा कि आप पाकिस्‍तान में मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 26/11 के जालिमों लश्‍कर ए तैयबा हो या मसूद अजहर, उन्‍हें उठाकर लाओ. उन्‍होंने कहा कि अगर ट्रंप कर सकता है तो क्‍या आप कम हैं.

  • असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 26/11 हमले के साजिशकर्ताओं को लाने की मांग की है.
  • ओवैसी ने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी का उदाहरण देकर कार्रवाई करने के लिए कहा है.
  • ओवैसी ने PM मोदी से कहा कि ट्रंप कर सकता है तो आप क्‍या कम हैं. ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा.
मुंबई:

महाराष्‍ट्र महानगरपालिका चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी जोर-शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं. ओवैसी ने अमेरिका के वेनेजुएला के खिलाफ सैन्‍य कार्रवाई कर राष्‍ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने का जिक्र किया और पीएम मोदी से पाकिस्‍तान के अंदर मौजद 26/11 मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं को उठाकर लाने के लिए कहा है. ओवैसी ने पीएम मोदी से कहा कि अगर ट्रंप कर सकता है तो आप क्‍या कम हैं. साथ ही उन्‍होंने बांग्‍लादेश में हिंदुओं की हत्‍याओं पर कहा कि अगर बांग्लादेश में किसी हिंदू की मौत होती है तो हम उसकी निंदा करते हैं और हत्यारों को क्रूर कहते हैं. जलगांव में सुलेमान पठान की हत्या करने वाले भी शैतान हैं और उनकी भी निंदा होनी चाहिए.

ओवैसी ने अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले का जिक्र करते हुए कहा कि हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भेजा और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति को उसी के मुल्‍क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए.

ट्रंप कर सकता है तो क्‍या आप कम हैं... PM मोदी को लेकर बोले ओवैसी 

उन्‍होंने कहा कि मोदी जी जब ट्रंप अपनी फौज को भेजकर वेनेजुएला से राष्‍ट्रपति को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में बमबारी कर सकता है तो आप पाकिस्‍तान से मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 26/11 के जालिम लोग चाहे वह मसूद अजहर हो या फिर लश्‍कर ए तैयबा का जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है उन्‍हें उठाकर लाओ.

साथ ही ओवैसी ने कहा कि अगर ट्रंप कर सकता है तो क्‍या आप कम हैं. जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा.

हिंदू की जान मायने रखती है तो मुसलमान की जान भी मायने रखती है: ओवैसी

बांग्‍लादेश में अल्‍पसंख्‍यकों खासतौर पर हिंदुओं की हत्‍याओं के मामले का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में क्रिकेट खेलने से रोक दिया है, अगर बांग्लादेश में किसी की पीट-पीटकर हत्या कर दी जाती है तो आप गुस्सा होते हैं, लेकिन जब महाराष्ट्र के जलगांव में एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है, तो आप गुस्सा क्यों नहीं होते हैं.

उन्‍होंने कहा कि अगर बांग्लादेश में किसी हिंदू की मौत होती है तो हम उसकी निंदा करते हैं और हत्यारों को क्रूर कहते हैं. जलगांव में सुलेमान पठान की हत्या करने वाले भी शैतान हैं और उनकी भी निंदा होनी चाहिए. चाहे बांग्लादेश हो या भारत, एक इंसान की जान एक इंसान की जान होती है.

साथ ही एआईएमआईएम सांसद ने कहा कि एक हिंदू की जान मायने रखती है, एक मुसलमान की जान भी मायने रखती है.

