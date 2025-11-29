"बदतमीज था, रूम में एंट्री पर भी रोक"... अल- फलाह विश्वविद्यालय के डॉक्टरों ने खोले आतंकी उमर के कई राज

दिल्ली ब्लास्ट मामला में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अभी तक फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय के 30 डॉक्टर्स के बयान दर्ज किए हैं. सभी डॉक्टरों से धमाके के मुख्य आरोपी आतंकवादी उमर उन नबी के बारे में सवाल जवाब किए गए हैं. पूछताछ में साथी डॉक्टर्स ने बताया कि उमर का व्यवहार रूड रहता था. उमर चुनिंदा लोगों को ही अपने कमरे में आने देता था. वहीं उमर का एक फोन जम्मू-कश्मीर पुलिस के कब्जे में है. उमर के फोन से 4 वीडियो जांच एजेंसी को मिले हैं. जिसमें से एक वीडियो में आतंकी उमर जिहाद और ह्यूमन बम को सही ठहरा रहा था. बाकी के 3 वीडियो भी उमर ने बनाएं हैं. उमर के फोन के ज़रिए जांच एजेंसी उमर के मददगारों की तलाश में जुटी हुई है.

बता दें मुख्य आरोपी डॉ. उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था और पुलवामा का रहने वाला था.

प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी

दूसरी और ब्लास्ट मामला में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी किया है. नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस ने सभी निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे उन डॉक्टर्स की डिटेल अस्पताल प्रशासन से मांगी है, जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, UAE, चीन से MBBS की डिग्री ली है और दिल्ली के निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे है.

बता दें दिल्ली में लाल किले के निकट 10 नवंबर को हुए विस्फोट में 15 लोग मारे गए थे. विस्फोट में विश्वविद्यालय तथा कश्मीर से जुड़े कई चिकित्सकों की भूमिका आतंकवाद निरोधी जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में है. जिस गाड़ी में ये धमाका हुआ था उसे उमर ही चला रहा था.

विस्फोट इतना भयानक था कि कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं, पास की दुकानों के शीशे बिखर गए थे. पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है, जिसमें सुसाइड बॉम्बिंग का भी खुलासा हुआ है.है.

