विज्ञापन
विशेष लिंक

"बदतमीज था, रूम में एंट्री पर भी रोक"... अल- फलाह विश्वविद्यालय के डॉक्टरों ने खोले आतंकी उमर के कई राज

दिल्ली में लाल किले के निकट 10 नवंबर को हुए विस्फोट में 15 लोग मारे गए थे. विस्फोट में विश्वविद्यालय तथा कश्मीर से जुड़े कई चिकित्सकों की भूमिका आतंकवाद निरोधी जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में है. जिस गाड़ी में ये धमाका हुआ था उसे उमर ही चला रहा था.

Read Time: 2 mins
Share
"बदतमीज था, रूम में एंट्री पर भी रोक"... अल- फलाह विश्वविद्यालय के डॉक्टरों ने खोले आतंकी उमर के कई राज
उमर के फोन के जरिए जांच एजेंसी उमर के मददगारों की तलाश में जुटी हुई है.
  • NIA ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय के 30 डॉक्टर्स के बयान दर्ज किए हैं.
  • जांच में आतंकी उमर उन नबी के व्यवहार और उसकी गतिविधियों के बारे में साथी डॉक्टर्स से पूछताछ की गई.
  • बता दें दिल्ली में लाल किले के निकट 10 नवंबर को हुए विस्फोट में 15 लोग मारे गए थे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली ब्लास्ट मामला में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अभी तक फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय के 30 डॉक्टर्स के बयान दर्ज किए हैं. सभी डॉक्टरों से धमाके के मुख्य आरोपी आतंकवादी उमर उन नबी के बारे में सवाल जवाब किए गए हैं. पूछताछ में साथी डॉक्टर्स ने बताया कि उमर का व्यवहार रूड रहता था. उमर चुनिंदा लोगों को ही अपने कमरे में आने देता था. वहीं उमर का एक फोन जम्मू-कश्मीर पुलिस के कब्जे में है. उमर के फोन से 4 वीडियो जांच एजेंसी को मिले हैं. जिसमें से एक वीडियो में आतंकी उमर जिहाद और ह्यूमन बम को सही ठहरा रहा था. बाकी के 3 वीडियो भी उमर ने बनाएं हैं. उमर के फोन के ज़रिए जांच एजेंसी उमर के मददगारों की तलाश में जुटी हुई है.

बता दें मुख्य आरोपी डॉ. उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था और पुलवामा का रहने वाला था.

प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी

दूसरी और ब्लास्ट मामला में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी किया है. नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस ने सभी निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे उन डॉक्टर्स की डिटेल अस्पताल प्रशासन से मांगी है, जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, UAE, चीन से MBBS की डिग्री ली है और दिल्ली के निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे है.

बता दें दिल्ली में लाल किले के निकट 10 नवंबर को हुए विस्फोट में 15 लोग मारे गए थे. विस्फोट में विश्वविद्यालय तथा कश्मीर से जुड़े कई चिकित्सकों की भूमिका आतंकवाद निरोधी जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में है. जिस गाड़ी में ये धमाका हुआ था उसे उमर ही चला रहा था.

विस्फोट इतना भयानक था कि कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं, पास की दुकानों के शीशे बिखर गए थे. पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है, जिसमें सुसाइड बॉम्बिंग का भी खुलासा हुआ है.है.

ये भी पढ़ें- Delhi Blast: ड्रोन रॉकेट बनाने में माहिर है आतंकी दानिश, दिल्ली को दहलाने के लिए किया था ये खौफनाक काम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Blast, Al Falah University, Al Falah University Doctors, Delhi Blast Arrest, Delhi Blast Update
Get App for Better Experience
Install Now