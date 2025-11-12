CCTV फुटेज, इंडिया गेट भी था आतंकियों का टारगेट... दिल्ली ब्लास्ट का तीसरा दिन, जानें अब तक के बड़े अपडेट

दिल्ली ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज: दिल्ली में लाल किला बम ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन से आगे गाड़ियां बढ़ रही थीं और अचानक 6.50 बजे तेज धमाका हुआ. हर तरफ आग और धुआं छा गया. सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन भी बंद हो गई.

अल फलाह यूनिवर्सिटी में थी कार: लाल किला केस में पता चला है कि डॉ. उमर मोहम्मद की i20 कार 10 दिनों से अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में थी. ये कार डॉ. मुजम्मिल की कार के पास में खड़ी थी, जो डॉ. शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है. संदेह है कि ये कार 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक वहीं खड़ी रही. कार 29 अक्टूबर को खरीदे जाने का बाद उसी दिन उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट फरीदाबाद में बनवाया गया. 10 नवंबर की सुबह घबराहट के बीच डॉ. उमर ने कार यूनिवर्सिटी से बाहर निकाली. कार को पहले कनॉट प्लेस और फिर मयूर विहार इलाके में देखा गया. फिर चांदनी चौक की सुनहरी मस्जिद पार्किंग में गया

आठ गाड़ियों के परखच्चे उड़े: दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके में 8 कारें पूरी तरह से डैमेज हुई हैं. 22 और वाहनों ई रिक्शा, ऑटो और टैक्सी बस को नुकसान पहुंचा है. सूत्रों के अनुसार, विस्फोटक i20 कार के पीछे वाली सीट पर रखा था. संदेह है कि उमर मोहम्मद लाल किला पार्किंग में इसलिए गया क्योंकि पहले वो वहां ब्लास्ट की फिराक में था लेकिन सोमवार को लाल किला बंद था इसलिए वहां भीड़ नहीं थी. इसलिए वो पार्किंग से निकला. सूत्रों के मुताबिक, जिस तरह से उसके साथी पकड़े गए ,पूरा विस्फोटक पकड़ा गया ,इसके चलते हुए वो घबराहट में था. उसे गिरफ्तारी का डर था. इसी दहशत में गाड़ी के अंदर धमाका किया गया.

अल फलाह यूनिवर्सिटी का बयान: अल फलाह यूनिवर्सिटी ने बम धमाके की घटना पर अफसोस जताया है. यूनिवर्सिटी ने कहा कि उसके दो डाक्टरों को हिरासत में लिया गया है. यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई भी विस्फोटक या रसायन नहीं मिला था. अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से बयान आया है

संदिग्ध हमलावर की मां का डीएनए सैंपल लिया: दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में संदिग्ध हमलावर डॉ. उमर मोहम्मद उन नबी की मां का डीएनए सैंपल लिया गया है. इसे AIIMS फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भेजा गया है. डीएनए जांच से पता चलेगा कि क्या धमाके के वक्त कार उमर ही चला रहा था या कोई और.

गृह मंत्रालय में बैठक: गृह मंत्रालय में दिल्ली धमाके को लेकर बुधवार को मीटिंग हुई. गृह मंत्री अमित शाह भी गृह मंत्रालय में उपस्थित थे. मीटिंग में एनआईए और आईबी के अफसर भी मौजूद रहे. पीएम मोदी के भूटान दौरे से लौटने के बाद आज शाम को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट होनी है.

पार्किंग में सीसीटीवी: लाल किला कार ब्लास्ट में मारा गया जैश ए मोहम्मद का आतंकी उमर 10 तारीख को सफेद रंग की i20 कार के साथ लाल किले की पार्किंग में नजर आ रहा है. लाल किला पार्किंग के अंदर करीब 3 घंटे तक उमर कार में मौजूद था. दोपहर के 3.19 बजे यह कार लाल किला पार्किंग में आई CCTV में यह दिख रहा है.

एनआईए संभालेगी कमान: लाल किला धमाके की जांच NIA के एडीजी विजय सखारे संभालेंगे. इसके लिए स्पेशल 10 अफसरों की टीम तैयार की है. आईजी , 2 डीआईजी और 3 एसपी और बाकी डीएसपी लेव के अधिकारी शामिल हैं. गृह मंत्रालय ने लाल किला ब्लास्ट केस की जांच एनआईए को सौंपी है. एनआईए टीम जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा पुलिस के साथ यूपी एटीएस से जैश मॉड्यूल की तमाम केस डायरी हासिल करेगी.

डॉ शाहीन के भाई का खुलासा: डॉ शाहीन के भाई शोएब ने एनडीटीवी को बताया कि वो पढ़ने में होशियार थी. परिवार के वो 4 सालों से संपर्क में नहीं था. वो कट्टर धार्मिक विचारों वाली नहीं थी और उसका निकाह डॉ जफर से हुआ थी लेकिन फिर तलाक हो गया. बीते कुछ सालों में डॉ शाहीन कहां थी और किसके संपर्क में रही, नहीं पता. डॉ शाहीन के दोनों बच्चे उसके तलाकशुदा पति के साथ रहते थे. उन्होंने कहा कि डॉ परवेज भी बीते तीन सालों से परिवार से संबंध नहीं रखते थे. उनकी पत्नी और बच्चे अलग होकर पटना में रहते हैं.

पूर्व पति सामने आया: डॉ. शाहीन के पूर्व पति डॉ हयात ने कहा कि उनकी शादी के बाद 2012 में तलाक हो गया था. उसके बाद नहीं पता था कि वो है कहां और न मैं कभी उसके संपर्क में रहा. दोनों के दो बच्चे हैं और दोनों हयात के साथ रहते हैं. वो चाहती थी कि हम विदेश में बस जाएं.

दिल्ली लाल किले धमाके की जांच में खुलासा: सूत्रों का कहना है कि लाल किला, इंडिया गेट, प्रमुख रेलवे स्टेशन, कांस्टीट्यूशन क्लब, गौरी शंकर मंदिर और शॉपिंग मॉल आतंकियों के टारगेट पर थे. सूत्रों के मुताबिक यह साजिश जनवरी 2025 से रची जा रही थी. ये आतंकी मॉड्यूल मुंबई के 26/11 जैसे बड़े हमलों की साजिश कर रहा था. मॉड्यूल ने करीब 2 सौ शक्तिशाली IED विस्फोटक बनाने की योजना बनाई थी. दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के हाई प्रोफाइल टारगेट थे. पुलिस सूत्रों के अनुसार, धर्मस्थलों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश थी. डॉक्टरों का ब्रेनवॉश करके टीम तैयार की गई.

फरीदाबाद यूनिवर्सिटी में पहुंचीं टीमें: जांच एजेंसियों की आधा दर्जन टीमें अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची हैं. यहां से एक ट्रक में सामान हरियाणा पुलिस लेकर निकली है. NIA, हरियाणा, STF, दिल्ली स्पेशल सेल और यूपी STF की टीम भी कैंपस के अंदर मौजूद है. विस्फोटक छिपाने के लिए आरोपियों ने धौज और फतेहपुर तगा इलाके में ऐसे कमरे किराये पर लिए थे, जहां किसी को शक न हो.