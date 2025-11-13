Delhi Blast: 3 लाख में खरीदा था तबाही का सामान, 4 डॉक्टरों ने जुटाए थे 30 लाख, ये था आतंकियों का सीक्रेट प्लान

Delhi Blast: दिल्ली लाल किला बम धमाके से जुड़े आतंकियों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. शीर्ष खुफिया सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि जैश ने पांच चरणों में आतंकी साजिश का पूरा खाका तैयार किया था. आतंकियों ने पैसा जुटाने, बारूद इकट्ठा करने से लेकर टारगेट को लेकर पूरा फुलप्रूफ टेरर प्लान अगस्त में बनाया था. खुलासा हुआ है कि तीन लाख रुपये में तबाही का सामान खरीदा गया था. सीरियल ब्लास्ट के लिए 26 लाख रुपये जुटाए गए थे. छह दिसंबर को छह जगहों पर सीरियल बम धमाकों से दिल्ली और आसपास के इलाकों को दहलाना था. हालांकि लाल किला के नजदीक धमाका होते ही साजिश बेनकाब हो गई.

जैश आतंकी लंबे समय से विवादित ढांचा विध्वंस का बदला लेने की बात करते रहे हैं.

30 लाख रुपये डॉ. मुजम्मिल, डॉ. आदिल, डॉ. उमर और डॉ. शाहीन ने जुटाए थे.

आतंकी साजिश का ये पूरा पैसा उमर के लिए हवाले किया गया.

26 क्विंटल एनपीके फर्टिलाइजर (विस्फोटक) तीन लाख रुपये में खरीदा गया था.

हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम जैसे बाजारों से उर्वरक के तौर पर इसे खरीदा

इस फर्टिलाइजर और केमिकल का आईईडी के तौर पर इस्तेमाल किया गया.

सवालों के घेरे में अल फलाह यूनिवर्सिटी

अल फलाह यूनिवर्सिटी की 17 नंबर बिल्डिंग का रूम नंबर 13 इन आतंकियों का सीक्रेट ठिकाना था, जहां आदिल, मुजम्मिल, उमर, शाहीन और अन्य मददगार मिलते थे. पुलवामा के मुजम्मिल के इसी रूम में दिल्ली, यूपी के बड़े लोकेशन टारगेट के तौर पर चुने गए.

लैब से चुराया गया केमिकल

यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल चुराकर मुजम्मिल के कमरे में लाने का प्लान भी यही बना. यहीं से कई इलेक्ट्रानिक उपकरण और पेन ड्राइव मिले हैं. यही से केमिकल फरीदाबाद में धौज और तगा गांव में ले जाया गया. अमोनियम नाइट्रेट और अन्य रसायनों के साथ यहां विस्फोटक बनाया गया

जैश का नया कनेक्शन

जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के भतीजे उमर फारुक की पत्नी अफीरा का डॉक्टर शाहीन से कनेक्शन सामने आया है. सादिया मसूद अजहर की बहन और अफीरा के कहने पर शाहीन भारत में महिला विंग तैयार कर रही थी.



आतंकियों की सीक्रेट डायरी मिली

दिल्ली ब्लास्ट करने वाले उमर की डायरी में कोडवर्ड 'ऑपरेशन मिला है. उमर और मुजम्मिल की डायरी से कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई हैं. सूत्रों के अनुसार, डायरी में विस्फोट के टारगेट, विस्फोटक इकट्ठा करने से लेकर हर शख्स की जिम्मेदारी से जुड़े तमाम कोडवर्ड थे. मुजम्मिल के धौज के ठिकाने से भी एक डायरी मिली है.