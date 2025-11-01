विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली-नोएडा टॉप 10 प्रदूषित शहरों से बाहर, जानिए देश में कहां की बिगड़ी हवा

इस साल नवंबर महीने में देश के अधिकतर मैदानी इलाकों में दिन का तापमान औसत से कम रहने का पूर्वानुमान है, जबकि रात में न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने का अनुमान है.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्ली-नोएडा टॉप 10 प्रदूषित शहरों से बाहर, जानिए देश में कहां की बिगड़ी हवा
  • नोएडा की हवा आज मॉडरेट श्रेणी में है, जबकि दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद की हवा खराब श्रेणी में है.
  • गुरुग्राम देश के 20वें सबसे प्रदूषित शहरों में है, जबकि दिल्ली 21वें और नोएडा 27वें स्थान पर है.
  • हरियाणा के कई शहर भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल हैं, फतेहाबाद सबसे प्रदूषित शहर है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

आमतौर पर दिल्ली-नोएडा की हवा प्रदूषित ही रहती है. मगर आज नोएडा की हवा थोड़ी ठीक कही जा सकती है. इसे मॉडरेट कैटेगरी में रखा गया है.  नोएडा का एक्यूआई 197 है तो ग्रेटर नोएडा का 162. वहीं गुरुग्राम, दिल्ली, गाजियाबाद और फरीदाबाद की हवा खराब श्रेणी में है, लेकिन पिछले दिनों की तरह उतनी खराब नहीं हैं. गुरुग्राम की हवा देश के 20वें सबसे खराब शहरों में शुमार है. दिल्ली 21वें, गाजियाबाद 24वें, फरीदाबाद 25वें तो नोएडा 27वें नंबर पर है.

Latest and Breaking News on NDTV

देश के सबसे प्रदूषित खराब शहरों की बात करें तो इनमें ज्यादातार हरियाणा के ही हैं. दो यूपी के और एक शहर राजस्थान का भी शामिल है. हरियाणा का फतेहाबाद आज सबसे प्रदूषित शहर है. दूसरे नंबर बल्लभगढ़, तीसरे पर सोनीपत, चौथे पर मुजफ्फरनगर, पांचवे पर पंचकूला, छठें पर राजस्थान का हनुमानगढ़, सातवें पर रोहतक तो आठवें पर पानीपत का नंबर है. करनाल नौवें और बागपत 10वें नंबर पर है.

दिल्ली-एनसीआर में क्यों सुधार

दिल्ली-एनसीआर में हवा में थोड़े सुधार की वजह विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बारिश और हवा की गति में वृद्धि को बताया है. स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष (मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन) महेश पलावत ने बताया कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार के लिए मौसम की स्थिति और हवा दोनों ही महत्वपूर्ण थे. उन्होंने बताया कि बाहरी दिल्ली और आसपास के इलाकों, जैसे फरीदाबाद और नोएडा में हुई हल्की बारिश ने प्रदूषकों को कम करने और हवा को साफ करने में मदद की. पलावत ने कहा, ‘‘हवा का भी इसमें योगदान रहा, जबकि कल शहर में हवा शांत थी, आज इसकी गति बढ़कर लगभग 7-8 किलोमीटर/घंटा हो गई, जो सुधार का एक कारण हो सकता है.''  

नवंबर में दिन ठंडे और रात गर्म रहेगी

इस साल नवंबर महीने में देश के अधिकतर मैदानी इलाकों में दिन का तापमान औसत से कम रहने का पूर्वानुमान है, जबकि रात में न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने का अनुमान है. भारत मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉ. एम मोहपात्रा ने शुक्रवार को "Monthly Outlook for Rainfall and Temperature for November 2025" रिपोर्ट में ये पूर्वानुमान जारी किया है. नवंबर महीने में देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य या सामान्य से ज्यादा होने का पूर्वानुमान है. जब औसत से अधिक बारिश होती है, आसमान में बादल ज्यादा होते हैं. ऐसे में देश के अधिकतर हिस्सों में मैदानी इलाकों में नवंबर महीने में दिन में Maximum Temperatures औसत से कम रहने का अनुमान है और Night Temperature Above Normal रहेगा".

Latest and Breaking News on NDTV

डॉ. मोहपात्रा के मुताबिक, नवंबर महीने के दौरान रात में तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा. आम लोग उतना ठंड महसूस नहीं करेंगे, जितना वो नवंबर महीने में आम तौर पर करते रहे हैं. मौसम विभाग के प्रमुख के मुताबिक, इस बार नवंबर महीने में दिन के समय तापमान सामान्य से कम रहेगा, इस वजह से आम लोग दिन में जितना ठंड नवंबर महीने में महसूस करते रहे हैं, इस साल वो ठंड ज़्यादा महसूस कर सकते हैं.  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Today Top 10 Polluted Cities, November Cold Prediction, Delhi NCR Air Quality, Haryana Air Quality, Mausam Aaj Ka
Get App for Better Experience
Install Now